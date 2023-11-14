Alman Hükümeti Siemens Energy'ye 7,5 Milyar Euro Garanti Sağlayacak

Alman hükümeti, Siemens Energy'nin sipariş defterini korumak için şirkete 7,5 milyar avro garanti sağlayacağını bildirdi. Siemens Energy'nin siparişleri tamamlamasına yardımcı olmak için diğer paydaşlarla yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Alman hükümeti tarafından şirkete 7,5 milyar avro garanti sağlanacağı belirtildi.

Alman hükümeti, Siemens Energy'nin sipariş defterini korumak için şirkete 7,5 milyar avro garanti sağlayacağını bildirdi.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Siemens Energy'nin siparişleri tamamlamasına yardımcı olmak için diğer paydaşlarla yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Alman hükümeti tarafından şirkete 7,5 milyar avro garanti sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, hükümet garantisinin özel bankalar ve diğer paydaşlarla mutabakata varılan toplam 15 milyar avroluk paketin bir parçası olduğu, garantide Siemens Energy'nin yatırımcılarına ödediği temettülere ve yöneticilerine verdiği ikramiyelere de durdurma getirmesi istendiği ifade edildi.

Özel bankaların Siemens Energy'e 12 milyar avro değerinde garanti vermesinin beklendiği aktarılan açıklamada, Siemens Energy'nin ise diğer kaynaklardan 3 milyar avro daha talep edeceği bildirildi.

Siemens Energy tarafından yapılan açıklamada ise Alman hükümetinin Siemens Energy'e verdiği açık destekten ve enerji dönüşümünü başarıya ulaştıracak projelerin hızlı bir şekilde uygulanmasına yönelik kararlılığından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Siemens Energy, rüzgar enerjisi iştiraki Siemens Gamesa'da yıllardır sürekli olarak sorunlarla ve milyarlarca dolarlık kayba neden olan zorluklarla mücadele ediyordu.

Alman şirket, geçen ay 109 milyar avroluk sipariş defterinin korunmasına yönelik garantilere erişim sağlamak amacıyla ortak bankalar ve federal hükümet de dahil olmak üzere çeşitli taraflarla ön görüşmeler yaptığını açıklamıştı.

Siemens Energy'nin akut likidite sorunları bulunmuyor. Söz konusu garantiler, Siemens Energy'nin bankadan projeler için aldığı kredileri daha pahalı hale getirmeyi veya kredilerin iptal senaryosunu engellemeyi amaçlıyor.

Siemens Energy, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Siemens Gamesa'daki arızalı türbinler ve karlı olmayan sözleşmelerle ilgili artan sorunlar nedeniyle bu yıl 4,5 milyar avro net zarar beklediğini duyurmuştu.

Bu arada, Alman hükümetinin garantisinin ardından, Siemens Grubu'nun hisseleri yüzde 2,7 ve Siemens Energy'nin hisseleri yüzde 2,6 değer kazandı.