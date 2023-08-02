Alman enerji şirketi Uniper, 2040 yılına kadar karbon nötr olma hedefini açıkladı

Almanya'nın en büyük doğal gaz ithalatçısı olan Uniper, yeşil dönüşüm için 2030 yılına kadar 8 milyar euroyu aşkın yatırım yapmayı planlıyor.

BERLİN, 2 Ağustos (Xinhua) -- Almanya'nın en büyük doğal gaz ithalatçısı olan ve enerji krizi sonrasında kamusallaştırılan Uniper, "2040 yılına kadar tamamen karbon nötr" olma hedefini duyurdu.

Şirket, Salı günü yaptığı açıklamada yeşil dönüşümü için 2030 yılına kadar 8 milyar euroyu aşkın (8,8 milyar ABD doları) yatırım yapmayı planladığını bildirdi. Bu değer, son üç yılın ortalamasına kıyasla yıllık yatırımlarda üç kat artışı temsil ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Uniper esnek, dengeli ve ısmarlama enerji üretim biçimleri sunarak enerji sektöründe ihtiyaç duyulan dönüşümü destekleyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Uniper, "yeni stratejinin" şirketin santral ve tesislerini dönüştürmesini, ayrıca "esnek ve güvenli enerji üretim ünitelerine" yatırım yapmasını içerdiğini duyurdu. Stratejiye göre şirketin "önemli düzeyde büyüme hedeflediği" alan olan güneş enerjisi ve rüzgar çiftliklerine de yatırım yapılacak.¦