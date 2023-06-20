Alman Elektrik Sektörü Birliği, Çin Pazarının Önemine Dikkat Çekti

Alman Elektrik Sektörü Birliği, Çin pazarının Almanya için son derece önemli olduğunu vurgulayarak hükümeti uyardı. Çin'in Almanya'nın en büyük elektronik ve elektroteknik ürün tedarikçisi olduğu, aynı zamanda Alman sanayisi için ABD'yle birlikte en önemli ihracat pazarı ve doğrudan yabancı yatırımlar için ikinci en büyük adres olduğu belirtildi. Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne göre sadece 2023'ün ilk çeyreğinde ikili ticaret 64,7 milyar euro düzeyinde gerçekleşti.

BERLİN, 20 Haziran (Xinhua) -- Alman elektrik sektörü birliği, Çin'le bağları koparmaya karşı hükümeti uyararak Çin pazarının Avrupa'nın en büyük ekonomisi için "son derece önemli" olduğu vurgusunu yaptı.

Almanya ile Çin arasında yapılacak istişareler öncesinde konuşan Almanya'daki Elektro ve Dijital Sanayi Birliği'nin (ZVEI) Yönetim Kurulu Başkanı Wolfgang Weber, iki ülke arasında siyaset ve iş diyaloğunun yeniden başlamasının "son derece önemli ve aynı zamanda geç kalınmış" bir adım olduğunu söyledi.

Birliğin açıklamasında Çin'in, Almanya'nın "açık ara en büyük" elektronik ve elektroteknik ürün tedarikçisi olduğu, aynı zamanda Alman sanayisi için ABD'yle birlikte en önemli ihracat pazarı ve doğrudan yabancı yatırımlar için ikinci en büyük adres olduğu belirtildi.

Çin şu anda Almanya'nın üst üste yedi yıldır en önemli ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre sadece 2023'ün ilk çeyreğinde ikili ticaret 64,7 milyar euro (71 milyar ABD doları) düzeyinde gerçekleşti.

Destatis, aynı dönemde Almanya'nın taşınabilir bilgisayarlarının değer bakımından yüzde 86'sını, akıllı telefon ve telefonlarının yüzde 67,8'ini ve lityum iyon pillerin yüzde 39,2'sini Çin'den ithal ettiğini bildirdi.

Almanya Federal Maliye Bakanı Christian Lindner de Çin'le bağları koparmaya karşı uyarıda bulundu. Bakan, bu yılın başlarında yaptığı bir açıklamada, "Ekonomimizin Çin pazarıyla bağlarını koparmak, Almanya'daki iş çevrelerinin çıkarına olmaz. Yerimizi başkaları alır" ifadelerini kullanmıştı.

Avusturya Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (WIFO), Aile İşletmeleri Vakfı adına yakın zamanda yaptığı bir araştırmaya göre Almanya'nın ekonomik açıdan Çin'le bağları koparması halinde ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) yüzde 2 oranında düşecek. Bu da yaklaşık 57 milyar euro düzeyinde yıllık zarar anlamına geliyor.

Avrupa'daki tüccarlar için giderek daha önemli hale gelen Çin, 2020'de ABD'yi geride bırakarak Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ticari ortağı haline geldi. Resmi rakamlara göre ticareti yapılan malların değerinin 696 milyar euroya ulaşmasıyla Çin, 2021'de AB'nin toplam ticaretinin yüzde 16'sını oluşturdu.

Weber, "Avrupa ile Çin arasında ticaretin işlevsel kalması her iki taraf açısından da karlı" dedi.