Alman Ekonomisi 2022'de Yeniden Yükselişe Geçecek

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, durgunluk yaşayan Alman ekonomisinin ancak gelecek yılın başında yeniden yükselişe geçeceği belirtildi. Almanya, bu yıl küçülecek tek G7 ülkesi olacak.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, durgunluk yaşayan Alman ekonomisinin ancak gelecek yılın başında yeniden yükselişe geçecek.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Alman ekonomisinde durumun iki yönlü olduğu belirtilerek, "Bir yandan, çalışanların ücret artışı ve yatırımların artmasıyla yurt içi ekonomik faaliyetler yavaş yavaş hızlanırken ve diğer yandan küresel ekonomik gelişmenin zayıf seyrini sürdürmesi nedeniyle dış talebin daha da kötüleştiği" aktarıldı.

Mevcut ekonomik göstergelerin genel olarak henüz gelecek aylarda sürdürülebilir bir iyileşmeye işaret etmediği belirtilen Bakanlık raporunda, "Bu nedenle ekonominin üçüncü çeyrekte çok zayıf kalması olası ve muhtemelen ancak yılın başında ivme kazanacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu yıl için Alman ekonomisinde Ifo yüzde 0,4, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) ise yüzde 0,5 oranında daralma bekliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Almanya, bu yıl küçülecek tek G7 ülkesi olacak.