Allianz Türkiye'ye 'Yılın En İyi İşvereni' ödülü

Allianz Türkiye, Great Place to Work Enstitüsü tarafından belirlenen " Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022" listesine girmeye hak kazanarak "1.000-5 Bin Çalışan Sayısı" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Yarınlara Tutkuyla" mottosuyla, çalışanların tutkuyla yürüyecekleri yolu inşa etme ve tercih edilen işveren olma vizyonuyla hareket eden Allianz Türkiye, çalışan memnuniyetini üst seviyelere çıkaran yenilikçi uygulamalarıyla " Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022" listesine girmeye hak kazandı.

Great Place to Work Enstitüsü, 30 yılı aşkın bir süredir yaptığı araştırma kapsamında, "güvenilirlik", "saygı", "hakkaniyet", "gurur" ve "takım ruhu" alanlarında fark yaratan şirketleri değerlendirdi.

Geçen yıl yüksek çalışan memnuniyeti sayesinde Great Place to Work (Harika Bir İş Yeri) sertifikasını almaya hak kazanan Allianz Türkiye, yüzde 75'i aşan skoruyla aday olduğu " Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesine adını yazdırmayı başararak "1.000-5 Bin Çalışan Sayısı" kategorisinde ödül aldı.

"Gelişime, yeniliğe, iyiliğe ve geleceğe odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, çalışanların içlerindeki tutkuyu işlerine taşıyabilecekleri bir çalışma yaşamı sunarak Allianz Türkiye'nin işveren markası konumunu güçlendirdiklerini belirtti.

Gürkan, "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte inşa ettiğimiz şirket kültürümüzün, alanında saygın bir kurum tarafından da takdir edildiğini görmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Allianz Türkiye olarak, eşitlikçi, kapsayıcı, çevik, esnek ve Z kuşağının tercih ettiği şirket kültürümüzü güçlendirecek yenilikçi ve öncü projelere odaklanıyor, çalışan memnuniyetini üst seviyeye çıkartan uygulamalarımızla fark yaratıyoruz. En iyi işveren kimliğimizin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.