Allianz Türkiye'ye Stevie MENA ödülü

Allianz Türkiye'nin organizasyonel yapısını, iş yapış modelini ve kurum kültürünü çevikliği yansıtacak biçimde yeniden şekillendiren HEY! (Hızlı, Etkili ve Yetkili), Stevie MENA Awards'ta "İnsan Kaynaklarında İnovatif Başarılar" ile "Finans Sektöründe İnovasyonda Mükemmeliyet" kategorilerinde iki altın ödüle layık görüldü.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, iş dünyasının saygın ödülleri arasında yer alan Stevie Ödülleri'nin MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesine özel düzenlediği programın üçüncü yılında, 17 ülkeden yapılan 700'ü aşkın başvuru, yaratıcılık ve iş sonuçları yönünden değerlendirmeye alındı. HEY!, geçen yıl da Stevie Ödülleri'nde 'International Business' ana kategorisinde 3 ayrı ödül almaya hak kazanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye İnsan Kaynakları, Çevik Ofis ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, HEY!'in başarısıyla Allianz Grubu içinde ve Türkiye'de çok sayıda şirkete ilham kaynağı olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Allianz Türkiye olarak, aynı amaç için bir arada çalışan, değişen koşullara hızla adapte olan, birbirini dinleyen ve birbirinden öğrenen ekiplerle, müşterilerimizin memnuniyetini işimizin kalbine yerleştiren, çevik bir kurum kültürü inşa etmeyi hedefledik. 2018 yılında çıktığımız çevik dönüşüm yolculuğu sonucunda hayatın hızlandığını, işlerin daha etkili, ekipteki herkesin de A'dan Z'ye yetkili olduğu bir dünya hayal ederek HEY!'i hayata geçirdik.

Çeviklik hikayemiz, müşteri ve çalışan memnuniyet skorlarından, pazar ve rekabet metriklerine kadar pek çok başlıkta gözle görülür başarılar sağladı. Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında alanında saygın otoriteler tarafından da takdir görmesi bize gurur veriyor.Çevik çalışma modelimiz HEY!'in rehberliğinde hız kesmeden çalışmalarımızda ilerlemeye devam edeceğiz."