Allianz Türkiye'ye göre sektör 2025'te de enflasyonun üzerinde büyüyecek

Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, bu yıl sigortacılık sektöründe teknik karlılık odağının artmasını beklediklerini belirterek, "Sektörün birçok yılda olduğu gibi 2025 yılında da enflasyonun üzerinde büyüyeceğini öngörüyoruz." dedi.

Gürkan, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2025'te sektörün karşılaşacağı ekonomik zorluklara rağmen, yenilikçi yaklaşımlar ve müşteri odaklı çözümlerle sürdürülebilir bir büyüme elde edileceğine inandıklarını aktardı.

2024 yılında enflasyonun kontrol altına alınması için artan faiz ortamında sektör genelinde yatırım geliri performansının teknik karlılık performansının önüne geçtiğini gözlemlediklerini dile getiren Gürkan, "Önümüzdeki dönemde enflasyonun düşme trendine girmesi ile birlikte faizlerin de kademeli olarak düşmesini ve sektördeki teknik karlılık odağının artmasını bekliyoruz. Sektörün birçok yılda olduğu gibi 2025 yılında da enflasyonun üzerinde büyüyeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Gürkan, 2025 yılı için stratejik önceliklerini, Türkiye'nin ekonomik ve demografik dinamikleri doğrultusunda şekillendirdiklerini ifade ederek, sağlık sigortaları, bireysel emeklilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde yatırımları artırmayı planladıklarını belirtti.

Allianz Türkiye'nin lokomotif branşları arasında sağlık sigortalarının ve BES'in önemli bir yer tuttuğunu aktaran Gürkan, "Sağlık branşında bu yıl önemli bir büyüklüğe ulaştık. Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası ferdi ve grup sigortalı toplamında 2 milyonu aşan sağlık müşterimiz var. Bu başarıda, sunduğumuz geniş kapsamlı poliçeler yenilikçi ürünler ve dijital sağlık çözümleri ile hizmet kalitesi belirleyici oldu" ifadelerini kullandı.

Gürkan, elementer ve sağlık branşlarında ilk 9 ayda sektörün önünde büyüyerek yüzde 11'lik pazar paylarını aştıklarını ve yıl bitiminde hem prim hem de karlılık hedeflerini gerçekleştirmeyi beklediklerini dile getirdi.

Fiyat rekabeti nedeniyle kasko branşının enflasyonun çok altında büyüdüğüne dikkati çeken Gürkan, 2024 yılında büyümeye en çok katkının sağlık alanından olacağını aktardı.

Gürkan, oto dışı ve trafik branşlarında da pazar payı kazanımlarının büyüme performanslarını pozitif etkilediğini sözlerine ekledi.

BES, bireysel tasarrufları teşvik eden ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir yapı

2024 yılı itibarıyla 1,25 milyon BES katılımcısı ve yüzde 63'lük büyüme oranıyla 182 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaştıklarını belirten Gürkan, BES tarafında varlık yönetimi stratejileriyle sektör ortalamasının üzerinde fon performansı sergilediklerini belirterek, "2024 sonu itibarıyla katılımcı sayısının 1,27 milyona, fon büyüklüğünün ise 200 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Gürkan, fonlarda en iyi performansı elde edebilmek için dört farklı portföy yönetim şirketiyle kurdukları bir ekosistem olduğunu ve yılda 8-9 defa tavsiye kararı değişikliğine gittiklerini de sözlerine ekledi.

Gelecekte, emeklilik sisteminde yapılacak reformlarla BES'in daha geniş kitlelere ulaşacağına inandıklarını kaydeden Gürkan, Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin (TES) hayata geçmesiyle fon büyüklüklerinde kayda değer bir artış beklediklerini işaret etti.

Gürkan, BES'in 21 yılda bireysel tasarrufları teşvik eden ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir yapı haline geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşveren katkısının devreye girmesi ve sistemin otomatik katılım mekanizmalarıyla entegre edilmesi, hem mevcut katılımcıların tasarruf oranlarını artıracak hem de sisteme yeni katılımcılar kazandıracak. TES ile sektöre kazandırılacak uzun vadeli yatırımlar, yalnızca bireysel emeklilik fonlarının büyümesine değil, aynı zamanda ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak."

Otomatik Katılım Sistemi (OKS) tarafında ise bugüne kadar sisteme 3,4 milyon kişinin dahil olduğunu, sistemde kalan 1 milyondan fazla katılımcı ile fon büyüklüğünün 6,4 milyar lirayı aştığını aktaran Gürkan, şöyle devam etti:

"Yıl sonunda fon büyüklüğümüzün 7,2 milyar TL'yi aşmasını bekliyoruz, Fon yönetimi tarafındaki başarılı performansımızla da sektörde fark yaratmaya devam ettiğimiz bir yıl oldu. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimize sunduğumuz dijital çözümler ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla BES'in geleceğinde aktif bir rol üstlenmeye devam edeceğiz."

"Yüzde 80'e varan dijitalleşme oranı yakaladık"

Sektörün dijitalleşme dinamiklerine de dikkati çeken Gürkan, sigorta ve emeklilik ürünlerini kapsayan mobil uygulamalarıyla yüzde 90'dan fazla fonksiyonu dijitalleştirdiklerini söyledi.

Gürkan, "Dijital kanalların kullanımını artırmak için oluşturduğumuz dijital migrasyon komiteleriyle yüzde 80'e varan dijitalleşme oranı yakaladık. RPA (Robotic Process Automation-Robotik Süreç Otomasyonu) havuzumuzda yer alan 28 robotumuzla, çalışanlarımızın daha önce manuel olarak gerçekleştirdiği yaklaşık 130 süreci ya da işi otomatize ettik." değerlendirmesinde bulundu.