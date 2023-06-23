Allianz Türkiye, Sümeyye Boyacı ile sponsorluk kategorisinde Altın Effie ödülü kazandı

Allianz Türkiye, paralimpik ve dünya yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı ile çıktıkları 'Birlikte, Umutla' yolculuğu ile sponsorluk kategorisinde Altın Effie ödülüne layık görüldü.

Allianz Türkiye, paralimpik ve dünya yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı ile çıktıkları "Birlikte, Umutla" yolculuğu ile sponsorluk kategorisinde Altın Effie ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği'nin Effie Worldwide iş birliğiyle bu yıl 15'inci kez düzenlenen Effie Türkiye Reklam Etkinliği Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Allianz Türkiye, 2023'ün ilk gününde paralimpik ve dünya yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı ile "Birlikte, Umutla" diyen iş birliğiyle, pazarlama ve iletişim sektörünün "en prestijli" ödüllerinden Effie Türkiye'de "Sponsorluk" kategorisinde "Altın Effie" ödülünü kazandı.

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 2021-2028 yılları arasında global sigorta ana ortağı olan Allianz, "Hiçbir şeyin olmadığı yerde bile umut vardır." mesajını vererek müşterilerine ve paydaşlarına ilham vermeyi hedefleyen bu çalışması ile büyük ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, Allianz Türkiye olarak bu yıl yeniledikleri pazarlama iletişimi stratejileri ile umudun ve iyiliğin kendisini markanın özüne taşıdıklarını belirterek, "Umudun yanına güçlü bir vurguyla emeği de koyduk. Her şeyin daha iyi olması için bireylerin elindeki gücü topluma anlatırken kahramanımız Sümeyye Boyacı oldu.

Allianz'ın dünya çapında sponsor olduğu olimpik ve paralimpik oyunları, anlattığımız bu hikayeye güçlü bir destek verdi. Aldığımız ödül, umut varsa başarının da olduğunu sembolize etmesi yönünden bizim için oldukça kıymetli. Başta Sümeyye Boyacı olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Farklı iş birlikleriyle toplumsal umudu büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünya çapında 55 ülkede, European Association of Communciation Agencies'e üye reklam ajansları dernekleri ve reklamveren dernekleri tarafından ortak olarak düzenlenen dünyanın en prestijli pazarlama ve reklam etkinliği yarışması Effie, 2005'ten bu yana Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından Türkiye'de de düzenleniyor.

Verilen bilgiye göre, "Yarınların bilinmezliğine rağmen umutlu olma halini ve yeni yıla umutla girmeyi" simgeleyen reklam filminin kreatif sürecini Concept üstlenirken, yönetmen koltuğunda Riders'tan Emre Sert ile Gözde Yetişkin oturdu.