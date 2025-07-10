Allianz Türkiye, Müşteri Deneyimi Ödüllerinde İlk 10'a Girdi

Allianz Türkiye, KPMG Türkiye'nin müşteri deneyimi mükemmeliyeti araştırmasında en iyi 10 marka arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Allianz Seninle" mottosuyla hareket eden Allianz Türkiye, müşteri deneyimi alanındaki çalışmalarını elde ettiği başarıyla taçlandırdı.

KPMG Türkiye'nin "2024 Türkiye Müşteri Deneyimi Mükemmeliyeti" araştırmasında, 8 farklı sektörden 53 markanın müşteri deneyimi performansları, KPMG'nin küresel standartlarına göre değerlendirildi.

Araştırmada, 1052 müşteriyle yapılan görüşmeler sonucu 9 bin 173 müşteri deneyimi verisi toplandı. Allianz Türkiye, araştırma sonunda müşteri deneyiminde Türkiye'deki en iyi 10 marka arasında gösterildi.

"Son teknolojiyi kullanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, dijitalleşme yolculuklarında en büyük hedeflerinin, müşteri deneyimini iyiden mükemmele taşımak olduğunu belirtti.

Dijitalleşme odaklı yeni nesil sigortacılığa öncülük ettiklerini aktaran Kırcı, "Allianz Türkiye'nin yol haritasını, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri belirliyor. Biz de bu beklentiye yanıt vermek amacıyla son teknolojiyi, müşterilerimizle aramızdaki bağı güçlendirmek, onlara etkin bir kullanıcı deneyimi sunmak için tüm yetkinliklerle kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırcı, "Müşteri 2.0." adını verdikleri müşteri odaklı dönüşüm yolculuğu programıyla, bu deneyimini iyileştiren pek çok aksiyon aldıklarını ve bu sayede ödüllere layık görüldüklerini vurguladı.

Müşteri odaklılık stratejilerine uygun olarak gerçekleştirdikleri projelerle Allianz Grubu'na öncülük etmeye devam ettiklerine değinen Kırcı, "Tüm bu başarılarımızın Türkiye genelinde müşterilerimiz tarafından da tescillenmesi, bizi ayrıca gururlandırdı. Bugünden yarına, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.