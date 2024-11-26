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Allianz Türkiye, HackZone Programı ile Startuplarla Yeni İşbirlikleri Kuracak

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Allianz Türkiye, 5 yıldır süregelen HackZone Programı'nın yeni döneminde startuplarla işbirlikleri geliştirecek. Program, Üretken Yapay Zeka, Dijital Sağlık, Finansal Danışmanlık ve İklim Krizi alanlarında yenilikçi sigorta çözümleri üzerinde odaklanacak. Başvurular 12 Aralık'a kadar kabul edilecek.

Allianz Türkiye, 5 yıldır devam eden HackZone Programı'nın yeni döneminde, startuplarla yeni işbirlikleri kurmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl, HackZone Open Insurance ve Hackzone Scale Up Accelerator isimli açık inovasyon programlarını geliştirmeye devam eden Allianz Türkiye, bu yıl itibarıyla iki programını birleştirerek, HackZone markası altında 6 aylık hızlandırma program formatıyla devam edecek.

Program ortağı Tenity ile birlikte düzenlenen ve startuplarla birlikte sigorta sektöründe yenilikçi iş modelleri geliştirerek, girişimleri hızlandırmaya odaklanan programın yeni dönemi için başvurular başladı.

Programın 5. döneminde yerini almak isteyen startuplar, Üretken Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Dijital Sağlık Çözümleri, Finansal Danışmanlık ve Küresel İklim Kriziyle Mücadele kategorilerinde başvuru yapabilecek.

Programa katılacak startuplar, bu alanlarda sigorta çözümleri geliştirerek, sektöre yenilikçi ürün ve hizmetler kazandırmayı hedefleyecek.

Sigorta sektöründe yenilikçi gelişmelere öncülük etmek isteyen startuplar için son başvuru tarihi ise 12 Aralık olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, programın önemli bir ilerleme kaydettiğini belirterek, sektöre pek çok yenilikçi çözüm kazandırıldığını aktardı.

2020'den bu yana Tenity ile işbirliğiyle 450'den fazla startupı değerlendirdiklerini kaydeden Kırcı, "35'ten fazla girişimle işbirliği yaparak girişimlerinin hızlanmasına katkıda bulunduk. Programda yer alan startupların ekosistemden şimdiye kadar aldığı yatırım tutarı ise 12 milyon doları geçti. Startupların kurumsal işbirlikleri gerçekleştirerek büyümelerini hedefleyen Hackzone programımızla dört yılda 34 farklı PoC çalışmasına imza attık. Programımıza olan ilginin her geçen yıl artarak devam ettiğini görmekten ve sigorta sektörüne odaklanan startup sayısının artmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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