Allianz Türkiye desteğiyle kız çocukları için inşa edilecek yurdun temeli atıldı

Allianz Türkiye'nin Koruncuk Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Bir Kız Gelecek" adlı kurumsal sosyal sorumluluk programı kapsamında, İstanbul'da yurt binasının inşaatına başlandı.

Allianz Türkiye, temel ihtiyaçlara ve eğitime erişimi risk altındaki kız çocuklarına yaşam boyu destek olma misyonuyla Koruncuk Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiği Bir Kız Gelecek kurumsal sosyal sorumluluk programı dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Dört katmandan oluşan program kapsamında, vakfın kapasitesini artırmak ve daha fazla kız çocuğunun barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Arnavutköy ilçesindeki Bolluca mahallesinde inşa edilecek yeni yurt binasının temeli atıldı.

Temel atma törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Figen Samuray ile çok sayıda konuk katıldı.

Yurt, toplam 2 bin 230 metrekarelik bir alana inşa edilecek. Alanın içinde, kız çocuklarının kalacağı odalar, sosyal aktiviteler ve dinlenme için alanlar, kütüphane ve yemekhane gibi bölümler yer alacak.

Binada, sosyoekonomik açıdan önleyici, koruyucu ve iyileştirici çözümlerin yanı sıra barınma, eğitime erişim, sosyokültürel aktiviteler ve danışmanlık gibi pek çok hizmet sunulacak.

"2 milyon avronun üzerinde bir yatırım"

Törende konuşan Tolga Gürkan, Cumhuriyet ile yaşıt bir kurum olarak 102 yıldır sürdürülebilir kalkınma için toplumsal refahı artıran projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Programın, gelecek nesillere duydukları sorumlulukla onları geleceğe hazırlamak için yaptıkları önemli toplumsal yatırımlardan biri olduğuna değinen Gürkan, "Programımızın özünde, sürdürülebilirlik yaklaşımımız çerçevesinde nitelikli eğitime ve eğitimde fırsat eşitliğine verdiğimiz önem yatıyor. Bu yaklaşımla, 2016'dan bu yana birlikte yol aldığımız, destekçisi olduğumuz Koruncuk Vakfı ile işbirliğimizi, 100'üncü yılımızda Bir Kız Gelecek programıyla bir adım öteye taşıdık." dedi.

Gürkan, projenin uzun soluklu ve pek çok katmandan oluştuğuna işaret ederek, "Projenin kurum odağı katmanında, Koruncuk Vakfı'nın daha fazla kız çocuğuna yuva olabilmesi için harekete geçiyoruz. Allianz Grubu'nun da kıymetli desteğiyle, 2 milyon avronun üzerinde bir yatırımla bugün temellerini attığımız yeni binayla, daha fazla çocuğumuzun Koruncuk bünyesinde güvenle yaşamasına ve eğitim görmesine desteğimizi sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

"Allianz, Türkiye'nin yarınları için çalışır." mottosuyla Koruncuk Vakfı kızlarının yaşam boyu destekçisi olacaklarını vurgulayan Gürkan, projenin insan odağı katmanını Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar üzerine kurduklarını, bu kapsamda deprem bölgelerinden 25 kız çocuğunu vakıf bünyesine kattıklarını anlattı.

Gürkan, projenin üniversite odağı katmanında ise Koruncuk kızlarına üniversite öğrenimleri boyunca burs desteği sağladıklarını ve 35 kızın eğitim bursundan yararlanmaya devam ettiğini aktardı.

Projenin gelişim ve istihdam odağı katmanından da bahseden Gürkan, "Koruncuk kızlarının meslek sahibi olabilmelerine ve eğitim hayatından sonra kendi ayaklarının üzerinde durabilmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Allianz çalışanlarından oluşan mentörlerimiz, üniversiteli Koruncuk kızlarına kariyer, akademik, profesyonel veya kişisel gelişim konularında rehberlik ediyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 15 kızın mentörlük programına dahil olduğunu aktaran Gürkan, "Koruncuk kızlarına liseden sonra mesleki eğitimler veriyor, staj programlarımızda özel kontenjan ayırıyor, şirketimizde ya da dağıtım kanallarımız bünyesinde istihdam imkanı da yaratıyoruz. Çocuklarımızın kendine güvenen, başarılı, topluma ve ülkemize faydalı bireyler olmasına desteğimizi sunmaktan onur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumun dönüşümüne katkı sağlayacak"

Figen Samuray ise bu yurtla, sadece bir yapının değil, aynı zamanda umutların ve güçlü yarınların temelini hep birlikte inşa ettiklerini, yapının tamamlanmasının ardından kız çocuklarının güvenle uyuyacağı odaları, derslerine odaklanacakları sessiz köşeleri ve geleceğe dair hayaller kuracakları sıcak bir yuva olacağını belirtti.

Samuray, "Yurtta filizlenecek her hayal, sadece bir çocuğun değil, bir toplumun da dönüşümüne katkı sağlayacak. Temelini attığımız bu yapı, özellikle 6 Şubat 2023'te yaşadığımız ve hepimizi derinden etkileyen büyük depremin ardından, bölgeden gelen kız çocuklarına öncelikli olarak hizmet verecek. Allianz Türkiye ile yürüttüğümüz bu değerli işbirliği, yalnızca bir sponsorluk değil. İnsan odaklı, uzun soluklu ve bir dayanışmanın ifadesi." şeklinde konuştu.

Kız çocuklarına verilecek eğitimin öneminden bahseden Samuray, "Bir kız çocuğunun hayatına dokunmak, bir toplumun kaderini değiştirmektir. Hep birlikte, daha fazla kız çocuğunun eğitimle güçlenmesini, kendi ayakları üzerinde durmasını ve geleceğe güvenle bakmasını sağlayacağız." dedi.