Allianz Türkiye, çevre ve iklim değişikliği hizmetleri vermeye başlıyor

Allianz Türkiye, "sürdürülebilirlik alanında edindiği tecrübeyi yeşil dönüşüm yolculuğundaki işletmelerle paylaşma" hedefiyle çevre ve iklim değişikliği hizmetleri vermeye başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, sürdürülebilirlik alanında edindiği tecrübeyi dönüşüm yolculuğundaki işletmelerle paylaşmayı hedefliyor.

Allianz Türkiye, 2019'da kurulan Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test & Eğitim Merkezi bünyesinde çevre ve iklim değişikliği hizmetleri vermeye başlıyor.

AB Yeşil Mutabakat kapsamında alınan kararlar, Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin de aksiyon almasını gerekli kılıyor. 2026'da başlayacak yasal yaptırımlar öncesinde işletmelerin 3 yıllık geçiş sürecinde başta karbon ayak izlerinin hesaplanması ve raporlanması olmak üzere çevre konusunda birçok aksiyon alması gerekiyor.

Allianz Türkiye, başta KOBİ'ler olmak üzere bu geçiş sürecinde işletmelerin farkındalıklarını artırmak ve risklerini bertaraf etmek için onlarla birlikte yürümeye başlıyor.

Şirketin çevre ve iklim değişikliği hizmetleri, iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve azaltılması, iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi ve bu kapsamda ortaya çıkan risklerin yönetilmesi gibi alanlara odaklanacak. Bununla birlikte iklim değişikliği ve AB Yeşil Mutabakat kapsamında bilgilendirme eğitimleri, acente ve brokerler için atölyeler, genel katılıma açık ya da firmalara özel eğitimler de sunulacak.

"Sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunmaya odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, sürdürülebilirliği 2016'dan beri bu işe özel bir ekip, karar alma seviyesinde bir komite ve çalışma gruplarıyla yapısal olarak yönettiklerini belirterek, iyi bir çevre için iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve düşük karbon ekonomisini desteklediklerini bildirdi.

Toplumun iyiliği için gelecek nesillere yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydeden Gürkan, şu açıklamalarda bulundu:

"Daha iyi bir kurum olmak için iş stratejisiyle birlikte iş etiğini, şeffaf ve çevik yönetişimi, sürdürülebilir çözümleri, ESG entegrasyonunu ve risk yönetimini odağımıza alıyoruz. Bir organizasyon olarak kendimizi dönüştürerek sektörümüze öncülük etmekten öteye geçmeyi, finansal bir kuruluş olarak içinde bulunduğumuz ekosistemin de dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hem kendimiz hem de iş ortaklarımız için iklim değişikliğinin yarattığı riskleri yönetiyor, düşük karbon ekonomisine hizmet eden iş modellerini destekliyor ve kömür işlerini sigortalamıyoruz. Müşterilerimize sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunmaya odaklanırken, bu kapsamda işletmelere çevre ve iklim değişikliği hizmetleri vermeye başlıyoruz."

"Tecrübemizi, bizimle aynı hedef için yürüyen şirketlerle paylaşmaya hazırız"

Tolga Gürkan, özellikle AB'ye üye ülkelere ihracat yapan firmaların hazırlık yapmamaları durumunda süreç sonunda karşılaşabilecekleri düzenlemeler ve karbon vergileri ile ciddi mali yükler altında kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Hem özel sektör hem de devlet tarafından bu kapsamdaki çalışmaların hızlandığına dikkati çeken Gürkan, şirketlerin iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya kalabilecekleri tehditlere ve yeşil dönüşüm sürecinde riskleri fırsata çevirmelerinin önemine değindi.

Gürkan, "Allianz Türkiye olarak yaşanabilir bir geleceği birlikte inşa etmek adına çıktığımız bu yolda, başarıya hep birlikte ulaşmayı amaçlıyoruz. Sigorta sektörünün öncüsü olarak bu yolda edindiğimiz tecrübemizi ve risk yönetimi alanındaki uzmanlığımızı, çevre ve iklim değişikliği hizmetlerimizle aynı hedef için yürüyen şirketlerle paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.