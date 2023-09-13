Allianz Grubu UNICEF ile birlikte deprem bölgesini ziyaret etti

Allianz Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Bäte, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta yeni öğretim yılına UNICEF desteğiyle başlayan okulu ve UNICEF'in aktif olduğu konteyner kenti ziyaret etti.

Allianz Grubu Üst Yöneticisi ( Ceo ) Oliver Bäte, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta yeni öğretim yılına UNICEF desteğiyle başlayan okulu ve UNICEF'in aktif olduğu konteyner kenti ziyaret etti.

Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet ile birlikte 100'üncü yılını kutlayan Allianz Türkiye'yi ziyaret eden Allianz Grubu CEO'su Oliver Bäte, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'a giderek yapılan çalışmaları yerinde gördü.

Bäte, yeni öğretim yılına UNICEF'in desteğiyle başlayan Şehit Fatih Gök İlkokulu'nu, Koç Umut konteyner kentini ve UNICEF'in kentteki "Birlikte" Çocuk, Ergen ve Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Ülkeyi sarsan deprem felaketinin ardından, bölgeye yapılan yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla fon oluşturan Allianz Grubu, bu kapsamda depremzede çocukların yaralarının sarılmasına destek olmak için UNICEF'e yaklaşık 1 milyon avro aktarmıştı.

Ziyarette Oliver Bäte'ye Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan ve UNICEF Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Georg Graf Waldersee de eşlik etti. Heyet, bölgedeki depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek UNICEF'in Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) iş birliğiyle hayata geçirdiği çocuklara psikososyal destek aktivitelerini de gözlemleme imkanı buldu.

"UNICEF ile iş birliğimizin özellikle gelecek nesil genç bireyler için çok değerli olduğunu biliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Grubu CEO'su Oliver Bäte, bu ziyaret sırasında, depreminin yol açtığı yıkımın yanı sıra çalışanları ve iş ortaklarının desteğiyle yürüttükleri restorasyon çabalarını gözlemlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Allianz tarihinin en büyük yardım paketlerinden biri olan toplam 6 milyon avroluk katkımızın ardından gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, misyonumuzu hakkıyla yerine getirdiğimize ve gerçekten önemli olana, yani Türkiye'deki mağdurların geleceklerini güvence altına almalarına yardımcı olmaya öncelik verdiğimize dair güvenimi tazeledi. İyileşmeye giden yol uzun olsa da, UNICEF ile iş birliğimizin özellikle gelecek nesil genç bireyler için çok değerli olduğunu biliyoruz. Yeniden inşa sürecinde, depremzedelere ve Türkiye'de yaşayan herkese olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. Allianz Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, Allianz Türkiye'nin Şark Sigorta ile başlayan yüzyıllık yolculuğundan duyduğumuz büyük gururla, işimizin merkezinde insanlarımızın ve müşterilerimize verdiğimiz sözlerin yer aldığının bilinciyle hareket ediyoruz. Depremzedelerle bir araya gelerek sahadaki desteğimize tanık olmak, toplum içerisinde üstlendiğimiz rolün önemini daha da pekiştiriyor.

UNICEF'in hükümet ve sivil toplum ortaklarıyla birlikte, Türkiye'nin 11 ilinde depremden etkilenen çocuklara ve ailelerine destek sağlamak amacıyla ilk günden bu yana çalıştığını aktaran Bäte, "Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 390 binden fazla çocuğa erken çocukluk eğitimi de dahil olmak üzere örgün ve yaygın eğitime erişim sağlandı. Faaliyete geçirilen 58 çocuk, ergen ve aile destek merkezi aracılığıyla 500 binden fazla çocuk ve bakım veren kişiye zihin sağlığını koruma ve psikososyal destek konularında yardım sağlandı." ifadelerini kullandı.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi de UNICEF olarak, Allianz tarafından sağlanan destekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek,"Allianz ile yaptığımız iş birliği, depremden etkilenen bölgelerdeki çocuklara ihtiyaç duydukları eğitim ve psikososyal desteği sağlama çabalarımızı güçlendirdi. Allianz gibi cömert desteklerini aldığımız bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu sayede 1,3 milyondan fazla çocuğa ve aileye ihtiyaç duyulan insani desteği sağlamayı başardık. Allianz gibi özel sektör kuruluşlarıyla çalışmak, farklı bakış açılarının ve girişimlerin birbirini etkileyerek ve güçlendirerek yayılmasına olanak tanıdı ve yaşanan trajik depremlerin ardından çocukların karşılaştığı zorluklara hızlı çözüm sağlanmasına olanak sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan ise depremin meydana geldiği ilk günden bu yana yardım çalışmalarına verdikleri desteği aralıksız sürdürdüklerini bildirerek,"Allianz Grubu'yla birlikte yardım çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla sağladığımız kaynakla, UNICEF de dahil olmak üzere pek çok kuruma destekte bulunduk. Gelecek nesilleri destekleme sorumluluğumuzdan hareketle, UNICEF iş birliğiyle deprem bölgesindeki çocukların yaralarını sarmaya büyük önem veriyoruz. Bu ziyaretle birlikte yapılan çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu gözlemledik. Burada yedi aydır gece gündüz aralıksız çalışan ve büyük emek veren tüm yardım ekiplerine teşekkürlerimi iletiyorum." açıklamasında bulundu.