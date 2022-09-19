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Allergan İlaçları hakkındaki rekabet soruşturması cezasız sonuçlandı

Ekonomi Haberleri

Allergan İlaçları hakkındaki rekabet soruşturması cezasız sonuçlandı

Rekabet Kurulunca, Allergan İlaçları Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın, idari para cezası verilmeden sonuçlanması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurulunca, Allergan İlaçları Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın, idari para cezası verilmeden sonuçlanması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesine yer alan duyuruya göre, Kurulun ilgili kararının Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından iptali üzerine, yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen rapor ve ek görüşe, toplanan delillere, yazılı savunmalara ve incelenen dosya kapsamına göre, Allergan İlaçları Tic. AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal etmediğine, bu nedenle anılan teşebbüs hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Allergan Ankara Ekonomi Haberler

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