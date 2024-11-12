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Aliyev: Azerbaycan'a yönelik sahte haberlere tepki

Aliyev: Azerbaycan'a yönelik sahte haberlere tepki
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD basınının ülkesini petrol ülkesi olarak adlandırmasına tepki gösterdi. Bakü'de düzenlenen iklim zirvesinde konuşan Aliyev, Azerbaycan'ın enerji güvenliği projeleri ve iklim konusundaki rolüne vurgu yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD basınının Azerbaycan konusunda yaptığı bazı haberlere tepki göstererek, "Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi ülkesinin sahte haberler yapan basını bizi petrol ülkesi şeklinde adlandırıyor. Kendilerine bakmaları iyi olacaktır." dedi.

Aliyev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'ndaki (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'nin (WLCAS) açılışında konuştu.

Azerbaycan'ın, Kuzey, Güney, Batı ve Doğu'nun buluştuğu yerde bulunduğunu vurgulayan Aliyev, ülkesinin başlattığı büyük ve önemli projelerin Avrasya'nın enerji ve ulaşım haritalarını değiştirerek, bölgedeki çok taraflı işbirliği formatlarına katkı sağladığını söyledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını 30 yıl süren işgaline rağmen güçlü bir ülke inşa etmeyi başardıklarını anlatan Aliyev, 4 yıl önce 2'inci Karabağ Savaşı'nda zafer kazandıklarını kaydetti.

Aliyev, COP29 dönem başkanı olarak Azerbaycan'ın gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ile Küresel Kuzey ve Küresel Güney arasında ortak bir anlayış sağlayacağını vurguladı.

Azerbaycan'ın iklim konusundaki aktörler için köprü vazifesi görebileceğini belirten Aliyev, "Azerbaycan, çok taraflılığın etkin bir savunucusudur. Aynı zamanda kültürler arası diyalog noktasında da faal bir şekilde yer alıyoruz." dedi.

Aliyev, yenilenebilir enerjide özellikle son yıllarda önemli yatırımlar yaptıklarını ve yeşil enerjiye yatırımlarına devam edeceklerini ifade ederek, "Ayrıca ortaklarımızla enerji güvenliğinde bir başka önemli projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu proje Karadeniz-Hazar Enerji Masası'dır." diye konuştu.

Söz konusu projeyle Avrupa'ya yeşil enerji ihraç edebileceklerini vurgulayan Aliyev, projede başlangıç için potansiyel kapasitenin 4 gigavat olduğunu söyledi.

Dünyanın ilk endüstriyel petrol kuyusunun 1846'da Bakü'de açıldığını anımsatan Aliyev, "Batılı ülkeler o zamanlarda Azerbaycan'ı petrol ülkesi diye adlandırsaydı bu sorun olmazdı. Ancak günümüzde bunu yaptıklarında bu adil olmuyor ve sadece eksik siyasi bilgi ve kültüre işaret ediyor." şeklinde konuştu.

Aliyev, Azerbaycan'ın küresel petrol üretiminde yüzde 0,7 paya sahip olduğuna işaret ederek, "Ancak dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi ülkesinin sahte haberler yapan basını bizi petrol ülkesi şeklinde adlandırıyor. Kendilerine bakmaları iyi olacaktır." dedi.

Azerbaycan'ın COP29'a ev sahipliği yapacağının belirlenmesiyle benzer eleştirilerin hedefinde yer almasına tepki gösteren Aliyev, şöyle konuştu:

"Batılı sahte haberler yapan basın ve sözde bağımsız sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasetçiler ülkemiz hakkında dezenformasyon yaymak için yarışıyor gibiydiler. Bizi petrol sahibiyiz diye suçlamak, Bakü'de yılda 250 günden fazla güneşli güne sahibiz diye suçlamakla aynı şeydir. Ülkeler başka kriterler üzerinden eleştirilmelidirler."

Aliyev, Avrupa'da çok sayıda ülkenin Azerbaycan'dan doğal gaz almasına rağmen bu tür eleştiriler gelmesinin "siyasi ikiyüzlülük" olduğunu söyledi.

Bazı Batılı ülkelerde COP29'un boykot edilmesinin konuşulduğunu belirten Aliyev, konuşmasını "Onlara kötü haberim var. COP29'a 169 ülkeden 72 bin kişi kayıt yaptırdı. Konferansa 80 ülkeden devlet ve hükümet başkanı iştirak ediyor. Tüm dünya Bakü'de toplandı. Tüm dünyaya 'Azerbaycan'a hoş geldiniz' diyoruz." şeklinde tamamladı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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