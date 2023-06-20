Alibaba'nın yeni başkanı Joseph Tsai oldu

HANGZHOU, 20 Haziran (Xinhua) -- Çinli e-ticaret devi Alibaba Group, şirketin mevcut yönetim kurulu başkan yardımcısı Joseph Tsai'nin, şirketin başkanı olarak Daniel Zhang'ın yerini alacağını duyurdu.

Şirketin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Alibaba'nın e-ticaret platformu Taobao ve Tmall Group'un şu anki başkanı olan Eddie Wu da İcra Kurulu Başkanı ( Ceo ) olarak Daniel Zhang'ın yerini alacak .

Şirketten Salı günü duyurulan her iki atama da bu yıl 10 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Duyuruya göre, geçişin ardından Daniel Zhang, yalnızca Alibaba Cloud Intelligence Group'un başkanı ve CEO'su olarak görev yapacak.