Alibaba.com, Visable GmbH'ye yatırım yapıyor

Alibaba.com, Paris merkezli Visable GmbH'ye yatırım yaptığını duyurdu. İki şirket, Alibaba.com'un e-ticaretteki teknolojisini ve uluslararası genişlemedeki deneyimini kullanarak, Avrupa'da Visable B2B platformlarının büyümesini hızlandırmaya yönelik iş birliği yapacak.

Alibaba.com, Paris merkezli Visable GmbH'ye yatırım yaptığını duyurdu.

Alibaba.com, Paris merkezli Visable GmbH'ye yatırım yaptığını duyurdu. İki şirket, Alibaba.com'un e-ticaretteki teknolojisini ve uluslararası genişlemedeki deneyimini kullanarak, Avrupa'da Visable B2B platformları ("Wer liefert Was?" olarak bilinen) wlw ve europages'in büyümesini hızlandırmaya yönelik iş birliği yapacak.

Alibaba.com'un Başkanı Zhang Kuo, "Alibaba.com, her yerde iş yapmayı kolaylaştırmak maksadıyla küresel olarak B2B alıcıları ve satıcılarını birbirlerine bağlamak için oluşturulmuştur. Visable ile bugün duyurduğumuz ortaklık, Avrupalı KOBİ'lerin küresel e-ticaret fırsatlarından yararlanmalarına ve işlerini dijitalleştirmeyi hızlandırmalarına yardımcı olma taahhüdümüzün önemli bir parçasıdır" dedi.

Visable CEO'su Peter F. Schmid ise "İşimiz için bir ortak olarak Alibaba.com'u kazandığımız için çok mutluyuz. Uzun vadeli stratejik hedefimiz, Visable'ın wlw ve europages platformları ile Avrupa'nın en kapsamlı B2B pazar yeri sunucusu pozisyonunu güçlendirmektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL