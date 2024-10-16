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Aliağa'da Zeytin Hasat Sezonu Başladı

Aliağa'da Zeytin Hasat Sezonu Başladı
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Aliağa'da zeytin hasat sezonunun başlamasıyla birlikte minik öğrenciler, zeytin hasadı yaparak zeytinin yağa dönüşme sürecini gözlemledi. Zeytinyağı üreticileri, bereketli bir sezon dileyerek, zeytinyağının kalitesini vurguladı.

Aliağa'da zeytin hasat sezonunun başlamasıyla birlikte zeytinin dalından sofraya yolculuğu da başladı. Sezonun başlamasını fırsat bilen Aliağalı minik öğrenciler, zeytinyağı ile meşhur Şakran'da zeytin hasadı yapıp, zeytinin yağa dönüşme serüvenine tanıklık ettiler.

Aliağalı minik öğrenciler, Şakran'da bulunan Ege Merkez Zeytinyağı Üretim Tesisini ziyaret etti. Bölgede bulunan zeytin ağaçlarından hasat yapan öğrenciler daha sonrasında üretim tesisini gezdi. Tesis yetkilileri öncülüğünde yapılan ziyarette öğrencilere üretim aşamaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Zeytinyağı üreticisi Şengül, "Bereketli bir sezon olmasını diliyorum"

2024-2025 zeytin hasadı döneminin Aliağa'ya ve üreticilere hayırlı olmasını dileyen zeytinyağı üreticisi Mehmet Şengül, "Aliağa Şakran zeytinyağımız her dönemde olduğu gibi yeni dönemde de sofralara hem lezzet hem de zenginlik katacak. Kalitesiyle yıllardır bir marka olan Aliağa Şakran Zeytinyağı, doğallığıyla damaklarda ayrı bir tat bırakırken sağlık yönünden de sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Hasat sezonunda çiftçilerimize bol, bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum. Öğrencilerin ziyaretiyle de çok güzel, keyifli bir hasat şenliği gerçekleştirdik. Allah, zeytin sezonumuzu, zeytin ağacı gibi uzun ömürlü, zeytin taneleri gibi bol ve bereketli, zeytinyağı gibi sağlıklı bir şekilde bitirmeyi nasip etsin" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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