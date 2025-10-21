Haberler

Aliağa'da 4. Zeytin Hasat Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Aliağa'da 4. Zeytin Hasat Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti
İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen 4. Zeytin Hasat Şenliği'nde katılımcılar geleneksel yöntemlerle zeytin hasadı yaptı. Şenlikte zeytinyağı ve yöresel tatların tadım yarışmaları yapıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 4. Zeytin Hasat Şenliği gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Çıtak Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen şenlikte katılımcılar zeytin bahçesinde geleneksel yöntemlerle hasat yaptı, zeytinin yağ haline dönüşüm sürecini gözlemledi.

Ardından zeytinyağı ve zeytinyağlı sarma tadım yarışmaları yapıldı, yöresel tatlar sergilendi ve zeytin ağacı fidanları dağıtıldı.

Programda konuşan Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, şenliği hasat sezonunu şenlik havasında başlatmak amacıyla hazırladıklarını belirterek, ilçenin sanayi ve liman kenti olmasının yanı sıra tarımla da öne çıktığını söyledi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise çiftçilere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün eğitim programlarına katılmalarını, öğrendiklerini bahçelerinde uygulamalarını tavsiye etti.

Tadım yarışmasında birinci olanlara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Ekonomi
