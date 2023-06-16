Aliağa Belediyesi İş Arayanları Online Platformunda Buluşturuyor

Aliağa Belediyesi, işveren ile iş arayan vatandaşları online platformunda buluşturuyor. İş arayışında olan vatandaşlar, birçok firmanın ve güncel iş ilanının yer aldığı platforma ücretsiz üye olarak özgeçmiş oluşturabildiği gibi açık ilanlara da hemen başvurabiliyor.

Aliağa Belediyesi, işveren ile iş arayan vatandaşları online platformunda buluşturuyor. İş arayışında olan vatandaşlar, birçok firmanın ve güncel iş ilanının yer aldığı platforma ücretsiz üye olarak özgeçmiş oluşturabildiği gibi açık ilanlara da hemen başvurabiliyor.

Aliağa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İstihdam Ofisi, işveren ve iş talebinde bulunanlar arasında köprü oluştururken, online kariyer platformu istealiaga.com projesini de hayata geçirdi. Aliağa Belediyesi ve İŞ-KUR'un ortak çalışması olarak projelendirilen www.istealiaga.com'a hem firmalar hem de iş arayanlar ücretsiz üye olabiliyor. İş arayanlar, üyelik sonrası Türkiye'nin dört bir yanındaki ulusal ve uluslararası firmaların açık iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. Platforma ücretsiz üye olan işverenler ise iş talebinde bulunanların oluşturduğu özgeçmişleri yakından inceleme imkanı buluyor.

İş arayışında bulunan vatandaşlar, internet adresinin yanı sıra istealiaga sosyal medya hesaplarında da güncel iş ilanlarını ve toplu iş görüşmelerini yakından takip edebiliyor. - İZMİR