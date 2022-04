Ali Koç, Denizli'de Otokoç ikinci el bayi açılışına katıldı

DENİZLİ (AA) - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Ford Otosan'ın Türkiye'de ürettiği araçların ihtiyaç duyacağı pillerin Ankara'nın çok yakını bir yerde yatırımı yapılması üzerine ön mutabakat sağlandığını belirterek, "İnşallah o da nihayetine ulaştığında Türkiye'ye otomotiv sanayisinde önemli bir küresel rekabet alanı sağlayacağına da yürekten inanıyoruz." dedi.

Denizli'de Otokoç ikinci el bayi açılışına katılan Ali Koç, tüm bayilerini Otokoç ailesinin birer ferdi olarak algıladıklarını söyledi.

Koç Topluluğu olarak neredeyse 1 asrı tamamlamak üzere olduklarını vurgulayan Koç, "Biz her zaman uzun vadeli değer yaratma hedefi ve küresel büyüme vizyonu ile işlerimizi bu çerçevede ele almaya gayret gösterdik. Her daim ülkemize duyduğumuz güvenle kısa vadeli dalgalanmalar, kısa vadeli zorluklara değil, ülkemizin geleceğine çok parlak olduğuna inanarak her daim bu toprağın geleceğine odaklanmış, varlık gösterdiğimiz tüm sektörlerde yatırımlarımızı günün şartları ne olursa olsun hep kararlılıkla, ileriye dönük, olumlu, iyimser bakış açısıyla yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Büyük yatırımların kolay olmadığına işaret eden Koç, otomotiv sektörünün geleceğinin çok değişeceğine vurgu yaptı.

Elektrikli araçların çok hızlı ilerlediğini anlatan Ali Koç, şöyle konuştu:

"Kim buna ayak uyduracak, kim bu yarışta kalabilecek... İnsansız araçlardan bahsediliyor. Değişime ayak uyduramadığı için 20-30 yıl içinde pek çok marka bizce yok olup gidecektir. Bizler kararlılıkla yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu sene içinde uluslararası ortaklarımızla ülkemizde batarya üretimine yönelik imzaladığımız mutabakat var. Ford Otosan'ın Türkiye'de ürettiği araçların ihtiyaç duyacağı pillerin Ankara'nın çok yakını bir yerde yatırımı yapılması üzerine ön mutabakat sağlandı. İnşallah o da nihayetine ulaştığında Türkiye'ye otomotiv sanayisinde önemli bir küresel rekabet alanı sağlayacağına da yürekten inanıyoruz."

Koç, Otokoç'un şu anda araç kiralamada sadece Türkiye'de değil, 8 ülkenin üçünde pazar lideri olduğunu sözlerine ekledi.

"Bu yıl sonuna kadar 10 bayi açılışını gerçekleştiriyor olacağız"

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici de 94 yıldır daha iyisini yapmak ve topluma katma değer yaratmak için çalıştıklarını anlattı.

Halen 400 noktada 100 bin adetlik filoyu yönettiklerini vurgulayan Ekici, şunları kaydetti:

"İkinci el satışla beraber yılda yaklaşık 100 bin adedi 10 ayrı markayla satıyoruz. Türkiye'nin lider otomotiv perakende şirketi ve aynı zamanda kiralama araç paylaşım alanında faaliyet gösteriyoruz. Vizyonumuz ise yenilikçi ulaşım çözümleri üreten lider ve referans marka olmak. Tüm gücümüzle de bu vizyonumuzu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin ikinci el satış sektöründe Otokoç kurumsallaşmanın itici gücü olacak. Bu nedenle var olan 25 noktamızda değil bu yıl sonuna kadar 10 bayi açılışını gerçekleştiriyor olacağız. 2026 yılına kadar bayi sayımızı 30'a ulaştırıp toplam ikinci el bayimizi Türkiye'de 60'a çıkartmış olacağız."

Ekici, geçen yıl 24 bin ikinci el araç satışı gerçekleştirdiklerini ve diğer ülkelerle birlikte bu sayının 30 bini aştığını sözlerine ekledi.

Bayi sahibi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise bugüne kadar her şeyin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Hedefimiz Denizli'de ikinci el piyasasından pay almak değil. Arkadaşlarımızın işlerinden birazını almak değil. Amacımız gayemiz Denizli'deki ikinci el piyasasını biz 4-5'e katlayabileceğimizi düşünüyoruz. Denizli'nin ikinci el otomotivde bölgenin ve ülkenin önemli çarşılarından birisi haline gelebileceğine inanıyoruz. Bunu da birlikte başarabileceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve diğer ilgililer katıldı.