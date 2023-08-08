Alfa Solar Enerji, Fortune 500-2022 listesinde 482. sırada yer aldı

Fortune Dergisi, Türkiye'nin en büyük 500 şirketini sıraladı. Alfa Solar Enerji Fortune 500-2022 listesinde 482'nci sırada yer aldı.

Şirketlerin belli kriterler çerçevesinde performanslarını ölçme ve rekabetteki yerlerinin görme olanağı sağladığı 'Fortune 500 Türkiye' listesi açıklandı. Dünyanın en çok danışılan, en çok alıntı yapılan ve en çok ödül alan iş dünyası dergisi Fortune, 500 Türkiye 2022 Araştırması ile Türkiye'nin en büyük şirketlerinin geçen yıl net satışlar, ihracat ve kar anlamında rekor düzeyde büyüme ve artış yakaladıkları ortaya koydu.

Alfa Solar Enerji'nin 2022 yılı hasılatı bir önceki yıla göre, yüzde 424 oranında artarak 2 milyar 297 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket hasılatını 2023 yılı ikinci çeyrek döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 284 oranında artırarak 2 milyar 679 milyon TL'ye ulaştırdı. Şirket, net karını 2022 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 1021 oranında artışla 542,7 milyon TL seviyesine çıkardı. 2023 yılı ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın 2. çeyreğine göre yüzde 280 oranında artışla 529 milyon TL'ye ulaştı. Şirket, 2023 yıl sonunda hasılatını 7 milyar 500 milyon TL'ye, net dönem karını ise 1 milyar 250 milyon TL'ye ulaştırmayı hedefliyor. - İSTANBUL