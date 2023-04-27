Alfa Romeo Tonale Quattroruote 2023 Yılın Yeni Otomobili seçildi

Alfa Romeo Tonale, Quattroroute Dergisi tarafından 2023 yılı için düzenlenen yarışmada Yılın Yeni Otomobili seçildi.

Alfa Romeo Tonale, Quattroroute Dergisi tarafından 2023 yılı için düzenlenen yarışmada Yılın Yeni Otomobili seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo markasının dönüşümünü işaret eden kompakt SUV, dergi editörlerinin belirlediği 20 yeni modelden oluşan rakiplerini geride bıraktı ve okuyucu oylarının yüzde 18'ini alarak ödüle layık görüldü.

Alfa Romeo aynı ödüle; 147 (2001), MiTo (2009), Giulietta (2011), Giulia (2017) ve Stelvio (2018) modelleriyle layık görülmüştü.

Tonale, 1910'da kurulan Alfa Romeo markasının sportif DNA'sına sadık kalarak, elektrifikasyon dünyasına giriş yapıyor.

Özgün İtalyan tasarımını, gelişmiş multimedya bilgi-eğlence sistemi, en ileri teknoloji ve üst düzey bağlantılı hizmetlerle tamamlanıyor.

Kısa bir süre önce ürün gamının en sportif ve çevreci versiyonu olarak tanıtılan ve satışına başlanan Tonale Plug-In Hybrid Q4 (Şarj edilebilir ve 4 tekerlekten çekişli hibrit) günlük kullanımda, tamamen elektrikli moddayken 80 km'nin üzerinde menzil sunuyor.

Şehir dışında ise 600 km'nin üzerinde toplam menzile sahip olan Tonale Plug-In Hybrid Q4'ün şarj edilebilir hibrit sistemi ile toplam 280 HP güç üretiyor.

Q4 dört tekerlekten çekiş sistemiyle en iyi yol tutuşunu ve sürüş güvenliğini sunan Tonale'nin 280 HP Plug-In Hybrid Q4 sistemi, performans ve menzil açısından da sınıfının iyisi olarak öne çıkıyor.