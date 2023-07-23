ALD Automotive Türkay Oktay'ı ülke müdürü olarak atadı

ALD Automotive, LeasePlan Genel Müdürü Türkay Oktay'ı yeni oluşumun ülke müdürü olarak atadı. ALD Automotive ve LeasePlan'in birleşme süreci başladı.

ALD Automotive'in satın alma işlemi sonrasında şirket, daha önce LeasePlan Genel Müdürü olan Türkay Oktay'ı yeni oluşumun ülke müdürü olarak atadı.

22 Mayıs 2023 tarihinde satın alma işleminin tamamlanmasının ardından, ALD Automotive ve LeasePlan yasal onaylara tabi olarak tek bir şirkete entegre olma sürecini başlattı.

ALD Automotive | LeasePlan İcra Kurulu Başkanı Tim Albertsen, Türkiye'deki birleşik kuruluşun stratejik gelişimine liderlik etmek üzere, daha önce Türkiye'de LeasePlan Genel Müdürü olan Türkay Oktay'ı Ülke Genel Müdürü olarak atadı.

ALD Automotive Türkiye Genel Müdürü Timur Kaçar'ın ise, grup içinde farklı görevler için değerlendirileceği duyuruldu. Oktay'ın, hem ALD Automotive hem de LeasePlan'den seçilen ve birleşen grubun ileriye dönük zorlu entegrasyon planını uygulamak ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda hedeflenen stratejik gelişim büyümesini başarıyla sağlamak için yeni görevine atandığı belirtildi.

Türkay Oktay, 2008 yılında LeasePlan Türkiye Genel Müdürü olarak atanmıştı. Kariyerine çeşitli bankaların hazine, varlık ve fon yönetimi bölümlerinde çalışarak başladı. LeasePlan Türkiye'ye katılmadan önce 2004-2008 yılları arasında Derindere Otomotiv Grubu'nda Genel Müdür ve 2001-2004 yılları arasında Ak Menkul Değerler'de Genel Müdür olarak görev aldı.

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Oktay, Bilkent Üniversitesi'nden MBA derecesine sahip. Oktay, 2015-2018 yılları arasında TOKKDER (Araç Kiralama ve Leasing Derneği) başkanlığı görevini de yürüttü.