ALD Automotive I LeasePlan, Ayvens markasını tanıttı

ALD Automotive I LeasePlan, iki şirketi ortak bir marka kimliğinde bir araya getiren yeni küresel mobilite markası Ayvens'ı global olarak tanıttı.

Eylül 2023'te 3 yıllık stratejik gelişim planının açıklanmasıyla birlikte yeni markanın tanıtılması da şirketin gelişimindeki bir başka mihenk taşını temsil ediyor.

İki şirket, birbirini tamamlayan yeteneklerini ve uzmanlıklarını bir araya getiriyor ve mobilitenin geleceğini daha iyiye doğru yeniden tasarlamayı bir fırsat olarak görüyor.

Yeni marka, şirketin pazardaki benzersiz konumunu tanımlayıp, pazarda kendisini farklı kılan noktalara ve tüm segmentlerdeki müşteriler için yarattığı değere vurgu yapan bir ortak amacı besliyor. Yeni markanın vaadi; mobiliteyi daha basit, daha akıllı ve daha sürdürülebilir kılmak için hayatın akışını iyileştirmek olarak belirlendi.

Ayvens, küresel sürdürülebilir mobilitenin önde gelen oyuncusu olmak üzere konumlandı. Dünya çapında yönetilen toplam 3,4 milyon araçlık filo içerisinde dünyanın en büyük çok markalı elektrikli araç filosuna sahip olan şirket, Net Sıfır Emisyon hedefine giden yolda öncülük etmeyi ve sektörün dijital dönüşümünü daha da şekillendirmeyi hedefliyor.

Yeni bir isim ve logo

Ayvens ismine; iki şirketin tek bir ekip olarak bir araya gelmesini, ortak bir hedef doğrultusunda çalışmasını temsil eden, güçlü, istikrarlı bir temel ve yukarıya doğru yönelen bir form ile ilerleme ve dinamizmi simgeleyen bir sembol eşlik ediyor. Ayrıca bu isim; markanın çoğunluk hissedarı olan ve dünya çapında bilinen Societe Generale'in referansını da logosunda taşıyor.

Yeni grafik tasarım

Yeni grafik tasarım, doğadan ilham alan ve pazarda ayrışmak üzere tasarlanmış, canlı ve benzersiz renklerinin yanı sıra kullandığı samimi ve modern yazı tipi aracılığıyla markanın enerjisini aktarıyor.

Neşeli ve dinamik ikonografisi ise günlük yaşamdaki güzel anları gözler önüne sererek mobilitenin özünü yakalamayı hedefliyor.

Yeni marka sloganı

Marka, "Better with every move" sloganını sahiplenerek müşteriler, işletmeler ve dünya için sürekli ilerleyen "daha iyi (better)" bir mobilite sunma misyonunu taşıyor.