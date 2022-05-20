Albaraka Türk'ün kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu yükselmeye devam ediyor - Haberler

Albaraka Türk, DRC Rating (Due Diligence & Rating Company) tarafından değerlendirilen kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notunu 9.14'e yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DRC Rating tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu tamamlandı. Buna göre; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma, şeffaflık ve yönetim kurulu olmak üzere 4 başlıkta yapılan incelemenin ardından Albaraka Türk'ün geçen sene 10 üzerinden 9.12 olan derecelendirme notu bu sene 9.14'e yükseldi.

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlayan Albaraka Türk'ün, uyguladığı kamuyu aydınlatma ve şeffaflık politikasıyla beraber, finansal tablolar, faaliyet raporları ve özel durum açıklamalarının küresel uygulamalar seviyesinde olduğuna dikkat çekildi.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık puanının 9.30 olarak değerlendirildiği raporda, Menfaat Sahipleri Bölümü skoru ise 9.22 seviyesinde gerçekleşti.

Ortaklık pay sahiplerinin haklarının kullanımını sağlamak üzere oluşturulmuş mevzuat, ana sözleşme ve iç düzenlemelere yüksek oranda uyduğu belirtilen raporda kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde belirlenmiş politikalara göre yönetilen menfaat sahipleri ile ilişkilerin de yerel standartların üzerinde olduğu vurgulandı.

Bankanın sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin, müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla aktif ve proaktif önlemler aldığı ve müşterilerin her türlü konudaki dilek, talep ve önerileri 7 gün 24 saat prensibine göre çalışan "Sorun Çözelim" platformu ile hizmet verildiğine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, Albaraka Türk Üst Yönetimi tarafından alınan ve sonuçları çalışanları doğrudan ilgilendiren kararlarda Personel Komitesi tarafından sunulan görüş ve önerilerin dikkate alındığı, yerel standartlar ölçüsünde oluşturulan iş sözleşmeleri ile çalışanların haklarının koruma altına alındığı ifade edildi.

"Müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek K. Temsah, banka olarak kurumsal yönetim ilkelerini korumaya ve geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

Temsah, "Kurumsal yapımızı güçlendirdiğimiz bu dönemde bağımsız kuruluşlardan aldığımız değerlendirme ve notlar, çalışmalarımızın güzel neticelerinden biri oluyor. Bu bağlamda bağımsız bir kuruluş olan DRC tarafından uyum notumuzun yükselmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Albaraka Türk olarak ilerleyen yıllarda da kurumsal yapımızı güçlendirmeye ve paydaşlarımıza, müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz. Elde ettiğimiz bu başarıya emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.