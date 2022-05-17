Albaraka Türk'ten ilk çeyrekte 194,3 milyon TL net kâr - Haberler

Albaraka Türk'ün 2022 ilk çeyrek dönem net karı, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 251 artarak 194,3 milyon TL oldu.

Albaraka Türk, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Albaraka Türk, 2022 yılı ilk çeyreğinde 2021 yıl sonuna göre toplam aktiflerini yüzde 8 artırarak 118 milyar TL'ye çıkardı. Toplanan fon tutarını 99 milyar TL'ye yükselten banka, bu başlıkta da yüzde 8 büyüme gerçekleştirdi. Yıl sonunda 4,6 milyar TL olan toplam öz kaynaklar ise ilk çeyrek sonunda 4,8 milyar TL'ye çıktı. 2022 ilk çeyrek itibarıyla toplam kredi büyüklüğü 65,5 milyar TL'ye ulaşırken, bu tutar, 2021 yılı sonunda 60 milyar liraydı. Albaraka Türk, ödenmiş sermayesini yaklaşık yüzde 85 artırarak 1 milyar 350 milyon TL'den 2 milyar 500 milyon TL'ye yükseltti.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığı ile gerçekleştirilen işlemde bankaya nakit sermaye girişi tamamlanmış olup, tescil işlemlerinin ardından süreç sona ermiş olacak. Söz konusu işlemin bankanın sermaye yeterlilik oranlarına, yıl sonuna kıyasla yaklaşık yüzde 2,7 oranında pozitif katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Öte yandan artırılan sermaye ile bankanın sağladığı kaynağın 2022 yılının ikinci çeyreğinde hem bankanın öz kaynaklarını daha da güçlendireceği hem de karlılığa olumlu katkıda bulunacağı değerlendiriliyor.

"2022 yılının Albaraka Türk için önemli bir büyüme yılı olacağını öngörüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, 2022 yılına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve Türkiye'de 37 yılı aşan tecrübeyle katılım bankacılığının öncü kuruluşu olarak sağlıklı bir büyüme grafiği sergilediklerini belirtti.

Albaraka Türk olarak verimli geçirdikleri bu dönemi yüzde 251 artış gösteren kar oranıyla tamamladıklarını ifade eden Temsah, "Yalnızca kar oranlarımızda değil aktiflerimizde, toplanan fonlarımızda, kullandırdığımız fonlarda ve öz kaynaklarımızda da önemli rakamlara ulaştık. 2022 yılının ilk çeyreğinde 118 milyar TL'lik toplam aktife, toplanan fonlarımızda ise 99 milyar TL'ye eriştik. Toplam öz kaynaklarımız da 4,8 milyar TL olarak gerçekleşti. 2022 yılının Albaraka Türk için önemli bir büyüme yılı olacağını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

Temsah, bedelli sermaye artışına ilişkin ise şu değerlendirmelerde buludnu:

"Tamamı nakden karşılanmak üzere gerçekleştirdiğimiz bedelli sermaye artışıyla mevcut finansal yapımızı daha da kuvvetlendirmeyi, önümüzdeki dönemlerde büyüme için ilave kapasite yaratmayı ve sürdürülebilir karlılığımızın devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz. Sermaye yeterlilik oranlarımız daha da güçlenerek rekabet avantajlarını artıracak. Önümüzdeki dönemde büyüme stratejilerimiz doğrultusunda uzun vadeli sürdürülebilir karlılığın devamını hedefliyoruz. Dolayısıyla gerçekleştirilmiş olan bu işlemin Bankamızın tüm paydaşlarına olumlu yansımaları olacaktır. Küresel piyasalardaki belirsizlik ortamına rağmen başarılı bir şekilde tamamladığımız işlem, hissedarlarımızın Bankamıza ve ülke ekonomisine duyduğu güvenin net bir yansıması olmuştur. Bu vesileyle Borsa İstanbul'da halka açık ilk ve tek katılım bankası olan Albaraka Türk adına kurulduğu günden bugüne kadar bize güvenlerini eksik etmeyen tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum."

Verilen bilgiye göre, Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı dün genel müdürlük binasında gerçekleştirildi. Toplantıda Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah tarafından 2021 faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.