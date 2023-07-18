Albaraka Türk, Robotik Süreç Otomasyonu ile 20 Robota ve 300 Otomatize Sürece Ulaştı

Albaraka Türk, Türkiye'de bir ilke imza atarak bünyesinde uygulamaya geçirdiği ve işbaşı yapan ilk robotla başlayan Robotik Süreç Otomasyonu yolculuğunda 20 Robota ve 300'ün üzerinde otomatize edilmiş sürece ulaştı.

Albaraka Türk, Türkiye'de bir ilke imza atarak bünyesinde uygulamaya geçirdiği ve işbaşı yapan ilk robotla başlayan Robotik Süreç Otomasyonu yolculuğunda 20 Robota ve 300'ün üzerinde otomatize edilmiş sürece ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk katılım bankası olan ve 2018 yılında bir ilke imza atarak ilk robot çalışanı işe başlatan Albaraka Türk, geçen zaman içerisinde sıklıkla kullandığı bu teknolojiyle ve büyüttüğü robot kadrosuyla 20 adet RPA robotuna ve geliştirilen birçok otomasyonla da 300 adedin üzerinde süreç sayısına ulaştı. Son yıllarda birçok yenilikçi çalışmaya imza atan Albaraka Türk, genel müdürlük birimlerinde ve şubelerinde çok sayıda işte robotlarını görevlendiriyor.

RPA farkındalığını ve bilincini artırmayı amaçlayan Albaraka Türk, çalışanlarına kendi iş süreçlerini dijitalleştirme ve becerilerini geliştirme fırsatı sunmaya devam ediyor. Süreçlerin dizaynı ve geliştirilmesi aşamalarında aktif rol alan çalışanlar, tekrarlı operasyonel işlerinde RPA teknolojisinden destek alıyor ve dijitalleşen dünyanın getirdiği fırsatlardan yararlanma imkanı buluyor.

"Albaraka Türk sektörde öncü projeler üretmeye devam edecektir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, bankanın RPA yolculuğunda zamanla birer dijital asistana dönüşen robotlar sayesinde personelin daha verimli ve katma değeri yüksek işlere odaklanarak kişisel gelişimlerine de zaman ayırma şansına sahip olduklarını, belirterek, "Robotik süreç otomasyonunu dijital ekosistemimizin en önemli yapıtaşlarından biri olarak görmekteyiz. RPA teknolojisi, uygulamaya aldığımız günden bu yana dijital dönüşüm yolculuğumuzda hem Bankamız hem de çalışanlarımıza ciddi katkılar sağlamaktadır. Devreye alınan birçok sürecimizde daha sürecin tasarım aşamasında RPA desteğine başvurarak personelimiz üzerinde oluşması muhtemel operasyonel yükü azaltmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte robotik süreç otomasyonunu yapay zeka destekli uygulamalar ile güçlendirerek daha verimli ve gelişmiş analitik çözümler sunabilme çalışmalarımıza da hız verdik. Ayrıca kurum içi dijital kültürün oluşması ve iş birliğinin arttırılmasına yönelik projelerimizi gündemimizde tutuyoruz. Albaraka Türk dijitalleşme yolundaki çalışmalarında teknolojik çözümler üretmeye ve sektörde öncü projeler sunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ayrıca, Albaraka Türk, 2023 yılı sonunda 400 adet sürece ve yılda 180 bin saatlik iş gücü kazanımına ulaşmayı hedefliyor.