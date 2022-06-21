Albaraka Garaj 6'ncı dönem başvuruları başladı

Albaraka Türk bünyesinde, teknoloji tabanlı ürün ya da hizmet geliştirmiş girişimcilerin hızlandırma olanakları ile desteklendiği Albaraka Garaj, 6'ncı dönem başvurularını almaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, girişimcilere hibe, mentorluk, eğitim, network, API ve ofis desteği gibi imkanlar sunan Albaraka Garaj, yeni girişimlerini bekliyor.

20 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek Albaraka Garaj Hızlandırma Programı'nda geçen dönemlerde FinTek'ten SaaS'a, yapay zekadan regülasyon teknolojilerine, eğitimden sağlık teknolojilerine kadar birçok alanda girişim desteklendi. Albaraka Türk bünyesindeki diğer iştiraklerin de desteklediği Albaraka Garaj Hızlandırma Programı startup ekosistemine değer katmaya çalışan projeleri kabul ediyor.

Kurulduğu günden bu yana 100'den fazla girişimi destekleyen, hibe ve ürün/hizmet satın almalarıyla 10 milyon TL'den fazla finansal destek ayıran Albaraka Garaj girişim dünyasına önemli katkılar sunuyor. Kabul ettiği girişim başına 100 bin TL'ye kadar hibe ayıran Albaraka Garaj birçok farklı destek sağlıyor.

Girişimlere ofis imkanı, mentorluk ve eğitim programları, network ve API ayrıcalığı gibi destekler sağlayan Albaraka Garaj güçlü partnerleriyle girişim ekosistemine yatırım sağlıyor. AlbarakaTech Global, Albaraka API, APY Ventures, Albaraka Portföy Yönetimi, Insha Ventures gibi Albaraka Türk iştirakleriyle iş birliğinin yanı sıra Amazon Web Services, Microsof, Hubspot, Notion, Twilio gibi global araçlar girişimlerin kullanımına sunuluyor. Ayrıca yerel partnerliklerle de iş birliği kuran Albaraka Garaj'ın stratejik ortakları arasında Olmadık Ofis, Yaratıcı Yıkım, B2Press, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi gibi şirket ve kurumlar yer alıyor.

Bu yıl da onlarca girişime kapılarını açacak olan Albaraka Garaj'a başvurular 20 Temmuz tarihine kadar "www.albarakagaraj.com" adresinden yapılabilecek.

"Yeni girişimleri ağırlayacağımız için heyecanlıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, Albaraka Garaj olarak yıllardır girişimcilik ekosistemini desteklerini belirterek, "Bu desteklerin sonucunda kendi sektörlerinde öncü girişimlerin oluşmasında büyük faydalar sağladık." ifadelerini kullandı.

Albaraka Türk'ün iştiraklerinin de iş birliği ile sürdürdüğü Albaraka Garaj programının bu kapsamda ekosistem için önemli bir değer oluşturduğunu aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Startup dünyasının potansiyeli yüksek girişimlerini desteklemek iş dünyamız için çok kıymetli. Bu yıl da 6'ncı defa kapılarını açacak olan Albaraka Garaj'da yeni girişimleri ağırlayacağımız için heyecanlıyız. Geleceğin parlak girişimlerinin desteklenmesi noktasında Albaraka Garaj olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ürününe, hizmetine inanan, projesiyle girişim dünyasında yerini alan girişimcileri Albaraka Garaj'a başvurmaya bekliyor ve başarılar diliyorum."