'Alayına misli herkese 20' kampanyasıyla tüm üyelere 20 TL hediye!

Türkiye'nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu misli, yeni futbol sezonuna hızlı girdi. Süper Lig başlarken Süper Oranlar'la yine en yüksek kazancın adresi olan misli, 'Alayına misli herkese 20' kampanyasıyla tüm üyelerine 20 TL hediye ediyor. Misli'nin mobil uygulamasından 30 Eylül'e kadar 'Alayına misli herkese 20' kampanyasına katılanlar, kazandıkları 20 TL'yi istedikleri kuponda kullanabilecek.

SPOR Misli'den tüm üyelerine 20 TL hediye

'Alayına misli herkese 20' kampanyasıyla 30 Eylül'e kadar tüm üyelere 20 TL hediye yüklenecek

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye'nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu misli, yeni futbol sezonuna hızlı girdi. Süper Lig başlarken Süper Oranlar'la yine en yüksek kazancın adresi olan misli, 'Alayına misli herkese 20' kampanyasıyla tüm üyelerine 20 TL hediye ediyor. Misli'nin mobil uygulamasından 30 Eylül'e kadar 'Alayına misli herkese 20' kampanyasına katılanlar, kazandıkları 20 TL'yi istedikleri kuponda kullanabilecek.

30 Eylül'e kadar geçerli olacak 'Alayına misli herkese 20' kampanyasına göre, misli'nin mobil uygulamasına giren herkes 20 TL kazanıyor. Kampanyaya katılanlar, hediye 20 TL'lerini istedikleri kuponda istedikleri zaman kullanabilecek.