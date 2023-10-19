Alaşehirli genç girişimciler temsilcilerini seçti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri yapıldı. Seçimler sonunda kadınlarda Özlem Öncü, erkeklerde de Evren Mustafa Kaya başkan seçildi.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası toplantı Salonu'nda yapılan seçimlerde kadın girişimcilerden tek aday olarak katılan Sigorta Acenteliği yapan Özlem Öncü seçime katılan kadın girişimcilerin kullandığı 13 oyun tamamını alarak başkan seçildi. Erkek genç girişimcilerde de tek aday olan Kuru Üzüm Tüccarı Evren Mustafa Kaya oylamaya katılan 11 üyenin tamamını alarak başkan seçildi. Genç kadın ve erkek girişimci başkanlığına seçilen başkanları kutlayan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, "Gençlerimiz her daim memleketimiz için ticaretimizi ve sosyal aktivitemizi artırmak için çaba ve gayreti içerisinde olacaklardır. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak girişimlerde bulunacaklardır. Yeni görevlerinde başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA