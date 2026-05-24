Terzilerde gece yarısına kadar tamirat yoğunluğu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar yeni kıyafet almak yerine mevcut giysilerini tamir ettirmeyi tercih edince terzilerde yoğunluk oluştu. Paça kısaltma, fermuar değişimi gibi tadilat işleri için terzilere akın eden vatandaşlar nedeniyle mesainin arife gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi terzilerde hareketlilik yaşanmaya başladı. Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, yeni kıyafet almak yerine mevcut kıyafetlerini tamir ettirmeyi tercih edince terzilerde yoğunluk oluştu.

Özellikle pantolon paçası kısaltma, fermuar değişimi, sökük tamiri ve çeşitli kıyafet tadilatlarında artış yaşanırken, bazı terziler gece geç saatlere kadar çalışmaya başladı. Vatandaşların bayram öncesi son hazırlıklarını yapmak istemesi nedeniyle iş yoğunluğunun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Alaşehir Soğuksu Mahallesi Nadir Erin Caddesi üzerinde terzilik yapan 55 yaşındaki Ferhat Özkaracı, mesleğe 9 yaşında babası İhsan Özkaracı'nın yanında çırak olarak başladığını belirterek, 46 yıldır terzilik yaptığını söyledi. Bayram öncesinde her yıl yoğunluk yaşandığını ifade eden Özkaracı, işlere yetişebilmek için eşi Saadet Özkaracı'nın da kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Eski bayramların terzilik açısından çok farklı geçtiğini anlatan Özkaracı, şunları söyledi: "Eskiden bayramlarda takım elbise, pantolon ve gömlek dikerdik. Bayramlardan yaklaşık üç ay önce siparişleri alır, provalar yapardık. Artık o dönemler bitti. Teknolojik gelişmelere yenik düşen terzilik mesleğinde artık takım elbise kesinlikle dikilmiyor, pantolon çok nadir dikiliyor, gömlek ise neredeyse hiç dikilmiyor. Buna karşılık tamirat işleri her geçen gün artıyor. Özellikle bayram öncelerinde tamirat işleri daha da yoğunlaşıyor. İş yoğunluğu nedeniyle gece saat 02.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri dahil çalışıyoruz. İşleri yetiştiremediğimiz için eşim de bana yardımcı oluyor." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
