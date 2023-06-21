Alaşehir Belediyesi 110 Besiciye Saman ve Yonca Desteği Sağladı

110 besiciye balya saman ve yonca desteği

MANİSA Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından besicilere destek olmak amacıyla 110 adet besiciye bin 100 balya saman ve yonca desteğinde bulunuldu.

Alaşehir Belediyesi tarafından yerel tohumun yaşatılması amacıyla üretilen buğdayı, yulaf ve yoncada hasat da tamamlandı. Yapılan hasat sonrası elde edilen saman ve yoncalar kırsal mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi besicilere dağıttı. 3'er balya saman ve 7'şer balya yonca 110 adet ihtiyaç sahibi çiftçiye teslim edildi. Dağıtıma katılan Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu mahallelerimiz coğrafi yapıları bakımından tarım arazileri az ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Biz de yerel tohumlarımızı üretmek amacıyla, karakılçık tohumu ve yulaf ekimi yaptık. Bunun yanında yonca üretimi de yaptık. Bunların hasadı ile elde ettiğimiz saman ve yoncaları paket yaparak, ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Özellikle hayvancılığı destek amacıyla kırsal mahallelerimizi tercih ettik. Hayvan sayısına bakmadan, hayvancılıkla uğraşan her aileye saman desteği yapıyoruz. 80 dönüm alanda yaptığımız yoncayı da dönem dönem hasat yaparak, dağıtmaya devam edeceğiz. Ben bu ürünlerin üretiminde, saman dağıtımında emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Öküzcüoğlu çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Saman dağıtımının yapıldığı alana traktörleriyle gelen mahalle sakinleri, saman balyalarını yükleyerek, evlerine götürdüler. Mutlulukları gözlerinden okunan ihtiyaç sahibi aileler mutluluklarını dile getirerek, başkana teşekkür ettiler. Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'da zaman zaman saman paketi taşıyarak destek verdi.