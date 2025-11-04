Alaplı, 1 Milyar TL'lik Yat ve Tekne İmalat Sanayi Sitesi ile Yatırım Merkezi Oluyor

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinin Yat ve Tekne İmalat Sanayi Sitesinin yatırımının merkezi haline geliyor. 1 milyar TL değerindeki Yat ve Tekne İmalat Sanayi Sitesi projesi, Alaplı Çayboyu mevkisinde hayata geçiriliyor. Proje tamamlandığında 1000 kişiye istihdam sağlayacak.

Alaplı Ticaret Odası'nın desteklediği "Yeni sanayi sitesinde ahşap ve polietilen tekne imalatı" yapılacak. Üretilecek yat ve teknelerin 20 metreye kadar uzunlukta olacağı, yıllık 500 ila 700 adet üretim kapasitesiyle çalışılacağı bildirildi. Bu rakamlar, sadece Alaplı için değil, Türkiye'nin denizcilik sektörü açısından da ciddi bir üretim potansiyeline işaret ediyor.

Proje, 70 dönümlük alanda kurulacak tesislerde yürütülecek. İşçiler tek vardiya sistemiyle, yılda 300 gün, günde 8 saat çalışacak. Alaplı'nın sanayi kimliğini güçlendirecek bu yatırım, hem yerel hem de ulusal ekonomiye doğrudan katkı sağlayacak. Bölge, üretim kapasitesiyle birlikte yan sanayi, lojistik, konaklama ve hizmet sektörlerinde de hareketlilik kazanacak. Yat imalatçısı Hikmet Demircan, projenin bölgeye katacağı değeri şu sözlerle değerlendirdi:

"50 tersanenin faaliyete geçmesiyle birlikte Alaplı sadece sanayi değil, turizm açısından da cazibe merkezi haline gelecek. Yan sanayi, oteller ve restoranlar bir bir açılacak. Dünyanın dört bir yanından proje sahipleri buraya gelecek. Bu yatırım sadece üretim değil, aynı zamanda bölgeye döviz kazandıracak bir model olacak." - ZONGULDAK