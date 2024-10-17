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Alanya'ya 1772 Turist Getiren Kruvaziyer Gemisi İskelesine Demir Attı

Alanya'ya 1772 Turist Getiren Kruvaziyer Gemisi İskelesine Demir Attı
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Antalya'nın Alanya ilçesine 'Marella Discovery' adlı kruvaziyer yolcu gemisi, Kıbrıs'tan gelen 1772 turist ile Alanya iskelesine ulaştı. Turistler, Alanya'nın güzelliklerini görmek için bölgedeki turlara katıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kruvaziyer yolcu gemisi içerisinde bin 772 turist ile Alanya iskelesine demir attı.

Antalya'nın Alanya ilçesine, 'Marella Discovery' adlı kruvaziyer yolcu gemisi, mürettebat ile Alanya iskelesine ulaştı. Kıbrıs'ın Limasol şehrinden yola çıkan Bahama bayraklı 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisinde çoğunlukla İngiliz turist olan bin 772 turist ve 745 mürettebat bulunuyor. Gelen turistler Alanya'nın eşsiz güzelliklerini görmek için tur otobüsleri ile yola çıktılar. Gemi bugün saat 17.00 Alanya iskelesinden ayrılarak Rodos adasına gidecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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