Alanya'nın Avokado Rekoltesi Bu Yıl 150 Milyon Adet Bekleniyor

Alanya'nın Avokado Rekoltesi Bu Yıl 150 Milyon Adet Bekleniyor
Güncelleme:
Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Türkiye avokado üretiminin yüzde 60-65'inin Alanya'dan geldiğini ve bu yıl 150 milyon adet rekolte beklediklerini açıkladı. Ayrıca, avokado ihracatının arttığını ve Rusya'nın önemli bir pazar olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'deki avokado üretiminin merkezi konumundaki Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yılki rekolte beklentisi 150 milyon adet. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Türkiye'deki avokado üretiminin yüzde 60- 65'inin ilçeden yapıldığını belirterek, Orta Doğu, Rusya, Kafkas ve Balkan ülkelerine ihracah yapıldığını söyledi.

Alanya'da son yıllarda tropikal meyve üretiminin zirvesinde avokado yer alıyor. Yıllardır bölgede üretilen avokadolar, yurt içi ve yurt dışında rağbet görüyor. Ağustos- mayıs döneminde hasat edilen Alanya avokadosunun önemli kısmı yurt içinde tüketilirken, son yıllarda ihracat rakamları da günden güne artış gösteriyor. Alanya Ziraat Odası'na kayıtlı 3 bin 700 civarında üreticinin bulunduğu ilçede bu yılki avokado üretiminin 150 milyon adet olması hedefleniyor.

ÜRETİM ALANI GENİŞLEDİ

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, 5- 6 yıl öncesine kadar Türkiye'deki avokadonun yaklaşık yüzde 75- 80'inin Alanya'da üretildiğini hatırlatarak, son yıllarda Gazipaşa, Anamur, Silifke, Erdemli ve Adana'ya kadar genişleyen üretim alanlarıyla bu oranın dengelendiğini söyledi. Sevilgen, "Bugün tahmini verilerimize göre Türkiye'deki avokadonun yüzde 60- 65'i Alanya'da üretiliyor. Kalan yüzde 35- 40'ı Mersin ve Adana bölgesinde tamamlanıyor" dedi. Alanya ve Gazipaşa'da üretimin güçlü şekilde sürdüğünü belirten Sevilgen, "Bu seneki üretim hedefimiz yaklaşık 150 milyon adet. Bunun 90- 100 milyon adedini Alanya ve Gazipaşa karşılıyor. Geri kalan üretim Mersin ve Adana'da tamamlanıyor" diye konuştu.

'RUSYA EN İYİ MÜŞTERİLERİMİZDEN BİRİ'

Türkiye'de avokado tüketiminin her yıl arttığını hatırlatan Hilmi Sevilgen, üretimin yaklaşık yüzde 70'inin iç pazarda tüketildiğini, yüzde 30'unun ihraç edildiğini vurguladı. Sevilgen, "Orta Doğu ülkelerinin tamamına ihracat yapıyoruz. Mersin Limanı üzerinden 2- 3 palet, bazen 5 palet avokado gönderiyoruz. Patlıcan, kabak, narenciye gibi diğer ürünlerle birlikte karışık TIR'lar hazırlanıyor. Trabzon- Gürcistan hattı üzerinden Kafkas ülkelerine de gönderiyoruz. Rusya en iyi müşterilerimizden biri. Savaştan önce Ukrayna'ya çok gönderiyorduk, şimdi az da olsa gidiyor. Balkan ülkelerine ihracatımız var. Avrupa'da şu an yalnızca Belçika'ya direkt gönderim yapıyoruz" dedi.

'ÜRETİM ARTTIKÇA FİYAT DÜŞMÜYOR'

Avokadonun Türkiye'de hızla çoğalmasıyla fiyatların düşeceği yönündeki beklentilerin doğru olmadığını söyleyen Sevilgen, artışın ihracatı da artırdığını vurguladı. Sevilgen, "Üretim arttıkça fiyat düşmüyor çünkü ihracat da büyüyor. Avokadonun yetişebileceği doğru alanlara ekilmesini tavsiye ediyoruz. Fakat bazı üreticiler, 'İyi para kazanılıyor' diye 500- 600 rakımlı yanlış bölgelere avokado ekiyor. Bu tamamen yanlış. Avokadonun çok sıcak ve çok soğuk olmayan bölgelerde yetişmesi gerekiyor" diye konuştu. Türkiye'nin tropikal meyve üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu belirten Sevilgen, doğru planlama ile avokado ihracatında daha da büyük bir potansiyelin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

