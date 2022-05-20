Alanya milyonlara fenomenler ile tanıtıldı - Haberler

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) organizasyonuyla Alanya'da ağırlanan sosyal medya fenomenlerinin içerikleri milyonlarca görüntüleme aldı. ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Dijital tanıtımda öncü şehirler arasındayız" dedi.

ALTAV'ın katkılarıyla 17-20 Mayıs tarihleri arasında 10 ülkeden 15 sosyal medya fenomeni Alanya'da ağırlandı. Rusya, Finlandiya, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Polonya ve Türkiye'den Alanya'ya gelen fenomenler, şehrin değerlerini takipçilerine duyurdu. Günümüz dijital dünyasının reklam ve pazarlama stratejisine uyumlu olarak hayata geçirilen sosyal medya fenomenleriyle Alanya tanıtımı projesi 'Alanya Influencer Fest' tamamlandı.

ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya'nın dijital tanıtım alanında öncü şehirler arasında olduğunu belirterek, "Alanya'da 4 gün boyunca ağırladığımız misafirlerimizin paylaşımlarıyla yüksek oranda dönüşümler aldık. Milyonlarca takipçisi olan fenomenlerimiz farklı bakış açıları ve kendine has tarzlarıyla Alanya'nın görsel ve içeriklerini milyonlarca takipçiye ulaştırdılar. Yapılan çalışmanın başarısından dolayı yeni projelerin hazırlıklarını fikren oluşturmuş olduk. Aradığımız hedef kitleye ulaşmak için özenle seçtiğimiz sosyal medya fenomenlerimize ve organizasyonun hayata geçmesi için verdikleri destekten dolayı sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Fenomenler yaşam tarzı, tatil, güzellik, moda, şov, aile, literatür, fotoğrafçılık ve müzik temalarında içerik üreterek sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptılar. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi