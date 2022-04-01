Alanya-Gazipaşa Havalimanı Genel Müdürlüğü'ne Yiğit Laçin atandı

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Yiğit Laçin, TAV Alanya- Gazipaşa Havalimanı Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2006 yılından bu yana TAV Havalimanları bünyesinde görev yapan Yiğit Laçin, 2021'de Alanya-Gazipaşa Havalimanı genel müdür yardımcısı olarak atanmıştı.

Açıklamaya göre, 10 Mayıs 1982'de doğan Yiğit Laçin, 2004 yılında Adnan Menderes Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Havacılık kariyerine TAV Ankara'da başlayan Laçin, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) ortaklaşa geliştirdiği Küresel ACI-ICAO Havalimanı İşletmeciliği Profesyonel Akreditasyon Programı'nı (AMPAP) 2019 yılında başarıyla tamamladı.

Ankara Esenboğa, Ohri, Üsküp ve Monastir havalimanlarında üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Laçin, TAV Havalimanları bünyesinde 16 yıldır çalışıyor.