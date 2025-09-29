Alanya'da Salep Üretimi İçin Ar-Ge Alanı Oluşturuldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ekonomik değeri yüksek salep bitkisinin üretimini yaygınlaştırmak için Kestel'de Ar-Ge alanı oluşturdu. Üreticilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte salep yumruları toprakla buluşturulurken, ilk hasadın Mayıs 2026'da yapılması hedefleniyor.

Alanya Ziraat Odası tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede ekonomik değeri yüksek olan salep bitkisinin üretimi için ilk adım atıldı. Kestel Mahallesi'nde oluşturulan Ar-Ge alanında üreticilerle birlikte salep yumruları toprakla buluşturuldu. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, temmuz ayında ziraat mühendislerinin öncülüğünde verilen teorik eğitimlerin ardından uygulama aşamasına geçtiklerini belirterek, "Şu anda odamıza bağlı Kestel'deki iktisadi işletmemizdeyiz. Burada daha önce tropikal ürünlerin Ar-Ge çalışmasını yapıyorduk. Şimdi ise salep üretimi için de çalışmalar başlattık. Bölge için hem yaylalarda yabani formda hem de kültürel anlamda üretim yapılması mümkün" dedi. Yaklaşık 30 metrekarelik alanda 2 tür salep (katırtırnağı ve püren salebi) ekimi yaptıklarını söyleyen Göktepe, "Çam toprağı, mil toprağı, hayvan gübresi, torf ve kömür tozundan oluşan üretim harcımızı hazırladık. Sıra arası 20 santimetre, sıra üzeri ise 5 santimetre mesafe olacak şekilde dikim yaptık. Mayıs ayında da hasadını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'İŞÇİLİK AZ, GETİRİSİ YÜKSEK'

Salebin ekonomik değerinin yüksek olduğunu vurgulayan Göktepe, "İlk yıl yatırım yılı olacak ancak sonraki yıllarda bire bir hatta bire iki kazanç sağlayacak. En büyük avantajı ise üretim sürecinde işçilik ihtiyacının az olması. Sadece yabancı ot temizliği gerekiyor. Pazarda da hiçbir sıkıntı yok, talep yüksek. Üreticilerimize yumru dağıtımı yapıyoruz ve isteyenlere üniversitelerden uzman desteği sağlıyoruz" dedi. Göktepe, önümüzdeki yıl bölgede soğuk hava deposu kurulması için çalışmalara başlanacağını da sözlerine ekledi.

'SALEP ZAHMETLİ DEĞİL, PAZARI HAZIR'

Etkinliğe katılan üreticilerden Rabia Demir, 3 yıldır salep üretimi yaptığını ve bu işe annesinden aldığı ilhamla başladığını belirterek, "Şu anda Mahmutseydi'de 500 metrekare alanda üretim yapıyorum. Gündoğmuş, Manavgat ve Gazipaşa'da da çalışmalarımız var. Getirisi oldukça iyi. Üretim çok zahmetli değil, sadece ekim, dikim ve söküm dönemlerinde biraz emek istiyor. Diğer zamanlarda sulama ve bakım kolay" dedi. Demir, salep üretmek isteyenlere her türlü teknik desteği vermeye hazır olduğunu da söyledi.

MAYISTA HASAT HEDEFİ

Kestel'de oluşturulan Ar-Ge alanında yapılan dikimlerle birlikte Alanya'da salep üretiminin yaygınlaştırılması ve üreticilere alternatif gelir kaynağı sağlanması hedefleniyor. İlk hasadın 2026 Mayıs ayında üreticiler, üniversite temsilcileri ve sektör paydaşlarının katılımıyla yapılması planlanıyor.

