Alanya'da Papaya Hasadı Başladı: Üreticiler Memnun

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Antalya'nın Alanya ilçesinde papaya hasadı başlamış olup, üreticiler meyvenin kilosunu 50-100 lira arasında satarak yüksek gelir elde ediyor. Papaya, özellikle iç piyasada zincir marketler ve Çin lokantalarına talep görüyor.

Alanya'da papaya hasadı başladı

Ham iken Çin lokantalarına, olgunlaşınca iç piyasadaki zincir marketlere satılıyor

Papaya meyvesinin kilosu 50-100 lira arasında alıcısını buldu, üretici fiyattan memnun

ANTALYA - Türkiye'nin tropikal meyve üretiminde önemli bir merkez haline gelen Antalya'nın Alanya ilçesinde papaya hasadı başladı. İlçede sınırlı alanda üretimi yapılan papaya, üreticisine yüksek gelir sağlıyor.

Alanya'da son yıllarda yaygınlaşan tropikal meyve üretimi, muz ve avokadonun ardından papaya ile çeşitlenmeye devam ediyor. Yöredeki seralarda kontrollü şartlarda yetiştirilen papayalar, olgunlaşma dönemine girmesiyle birlikte toplanmaya başlandı. Üreticiler, dönüm başına yüksek verim alınmasından ve pazar talebinden memnun. Papaya meyvesini bazı manavcılar olgunlaşmış isterken bazıları ise çağla şeklinde tezgahlarında satışa sunuyorlar.

Papaya hasadı Haziran ayından Ekim ayına kadar aralıklarla süreceğini belirten üreticiler, papayanın özellikle iç piyasadaki marketler ve zincir mağazalar tarafından tercih edildiğini aktardı.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesinde avokado, muz, mango ve papaya gibi tropikal meyveler üretimi yapan ve papayanın fiyatından memnun olduklarını aktaran Saadettin Koç "Papaya hasadını Mahmutlar Mahallesinde 1 dönüm arazide yapıyorum. Meyvenin hasadına 1 hafta önce başladık. Meyvelerimiz sararmaya başladı. Verimi ve pazarlaması da çok güzel. Yeşil ve olgunlaşmış olarak satıyoruz. Yeşil olanları Çin lokantalarına veriyoruz. Olgunlaştığı zamanda piyasaya satıyoruz. Verimli ve iyi kazanç sağlıyor. Kilosu 50 ile 100 lira arasında gidiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Ekonomi
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