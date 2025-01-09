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Alanya'da Muz Üreticileri Fiyatlardan Memnun

Alanya'da Muz Üreticileri Fiyatlardan Memnun
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Antalya'nın Alanya ilçesinde seralarda yetişen muzların fiyatı 35 TL'ye çıkarken, üreticiler iç pazara odaklanmanın ve yerli muz tüketiminin ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtiyorlar. İşçilerin ve üreticilerin memnuniyeti, yerel muzun pazar payının artmasıyla birlikte daha da artıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seralarda yetişen muzlar sabahın ilk ışıkları ile toplanırken, kesilen muzlar kamyonetler ile depolara getiriliyor. Üreticiler, tüccara 35 TL'ye sattıkları muzun fiyatından oldukça memnun.

Muz üretimi ve ticaretinin ana merkezi haline gelen Alanya'da, seralarda yetişen muzlar sabahın ilk ışıkları ile beraber seralardan kesilip satılmak üzere toptancı haline gidiyor. Muzlar toptancı haline geldikten sonra önce temizleniyor, ardından ise sarartma işlemi yapılmak üzere depolara kaldırılıyor. Depolarda hummalı çalışan işçiler ise işleri severek yapmanın ve üretime katkı sağlamanın kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade ediyor.

Muz fiyatlarının son zamanlarda artış göstermesi üreticinin de yüzünü güldürdü. Üreticiler ithal muz yerine yerli muza yönelmenin ülke ekonomisine daha çok katkı sağlayacağını söyledi. Alanya'da yetişen muzların iç pazarda rağbet görmesi üreticileri memnun etti. Seralardan kesimi yapılan muzlar kamyonetler ile toptancı halinde bulunan depoların yolunu tutarken, üreticiler şu an 35 TL'ye satılan muzların fiyatından oldukça memnun kaldı.

"Fiyatlar gayet güzel, bundan iyisi can sağlığı"

Demirtaş toptancı haline sabah saatlerinde serasındaki muzları toplayıp satmak için gelen Mehmet Yanıkoğlu, "Bahçemde 5 dönüm arazide muzları yetiştiriyorum. Sabah erken kalktık, iki arkadaşımla beraber muzları kestik, arabaya yükledik ve Demirtaş'ta bulunan toptancı haline getirdik. Fiyatlar gayet güzel, bundan iyisi can sağlığı" şeklinde konuştu.

"İç pazara çalışıyoruz"

Alanya'da muz üretiminde, ihracat pazarından ziyade iç pazar ağırlıklı çalışıldığını ifade eden Demirtaş toptancı halindeki komisyoncu Hüseyin Mecek, "Sabahın ilk ışıkları ile beraber işçilerimiz ile birlikte bahçelerden muz kesimi yapıldıktan sonra burada gerekli temizlikleri, yıkamaları kasalama işlemi ve paketleme yapıldıktan sonra sarartma odalarına giriyor. Odalarda sararan muzları satışa sunuyoruz. Fiyatlar bugünlerde biraz daha iyi, üretici ile tüccarlar arasında dengeyi oluşturmaya çalışıyoruz. Muzda ihracatımız yok, bizler iç bölgelere çalışıyoruz. Ağırlık İstanbul bölgesi" dedi. Muz üretiminin gittikçe arttığını da ifade eden Mecek, "Muzun ilk çıktığı yer Demirtaş bölgesi ve üretim gittikçe artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde 8 dönüm serada muz yetiştiriciliği yapan Mazlum Ağrılı ise, "18 yıldır muz üretimi ile uğraşıyorum, memnunum ve keyifle çalışıyorum, şu an fiyatlar iyi durumda. Yetkililerden ricam, ithal muzu içeriye almasınlar, yerli muzda bizi güçlendirsinler ki bizler daha hevesle çalışalım" dedi.

"15 bin dönüm arazide muz üretiliyor"

Alanya İshaklı Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda muz üretimi yapmakta olan Rasim Okyanus, "Demirtaş bölgesi olarak 15 bin dönüm olarak üretim yapmaktayız. Halkın geçim kaynağı avokado ve muz üretimidir. Muz fiyatlarından oldukça memnunuz. İthal muz girdiği zaman Türkiye'nin kapasitesi kaldırmadığı için fiyatlar düşüyor ve üretici mağdur oluyor. Muzun maliyeti fazla; gübre parası, işçi parası olmak üzere maliyet biniyor. Şu an fiyatlar iyi ama 30 liranın altına düşerse biz zarar ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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