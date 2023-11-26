Alanya'da Kivi Üretimi Yaygınlaşıyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kivi üretimi son dönemde yaygınlaştı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya'da 250 dekar alandaki 10 bin 125 kivi ağacının meyve verdiğini ve ilçede yıllık toplam 2 bin 25 ton kivi üretimi yapıldığını söyledi. Tarım araştırmacısı Mehmet Balki de Akdeniz Bölgesi'ndeki güneş ışınları ve ısı sayesinde bu bölgede yetişen kivinin lezzeti ve tadının, Karadeniz'deki kividen farklı olduğunu anlattı.

Türkiye genelinde kivi üretiminde son 20 yılda önemli artış yaşanırken, Alanya bölgesinde de üretim alanları genişledi. İlçede kivi üretimine ilginin arttığını belirten Alanya Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya'da toplam 17 bin 125 kivi ağacımız var. Bunlardan 250 dekar alandaki 10 bin 125 adedi meyve vermektedir. Ağaç başına 200 kilogram kivi verimine sahibiz ve yıllık toplamda 2 bin 25 ton kivi üretimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde kivi üretimi sınırlıdır ve Alanya'da sadece 250 dekarlık alanımızda üretiyoruz. Bu da Türkiye'nin yüzde 1 veya 2'sini kapsamaktadır dedi.

'20 YILDIR ALANYA'DA KİVİ ÜRETİMİ YAPILIYOR'

Bir süredir kivi üretimi yapan aynı zamanda tarım araştırmacısı da olan 75 yaşındaki Mehmet Balki de son 15 yılda diğer belde ve köylerde de kivi üretiminin yaygınlaştığını anlattı. Balki, kivinin 1988 yılında Yalova'dan Türkiye'ye giriş yaptığını belirttiği açıklamasında, 60 yıldan beri tarım sektöründe olan biri olarak, Alanya'nın Türbelinas Yaylası'nda tropikal meyve olan kivi üretiyorum. Bahçede 3 yıl önce kivi ağaçları diktim ve 3 yaşında verimli bir şekilde büyüdüler. Kivi, 1988 yılında Yalova'da ülkemize giriş yaptı. Yalova ve Karadeniz Bölgesi'nde üretimi başladı. Son 20 yıldır Alanya'da da kivi üretimi yapılıyor. Son 15 yılda diğer belde ve köylerde de üretimi yaygınlaştı diye konuştu.

'KİVİ HASADI YANLIŞ ZAMANDA YAPILIYOR'

Hasat döneminde yaşanan zorluklara dikkati çeken Mehmet Balki, ağustos ayındaki hasatların zorlu olabileceğini vurgulayarak, kivi hasadının genelde yanlış zamanda yapıldığını söyledi. Balki, Kivi o zamanlarda olgunlaşmadığı için tatlanmıyor ve çürüyor. Bu nedenle kivi hasadı Ekim 15'ten sonra yapılmalıdır dedi. Dünya genelinde kivi üretiminde Türkiye'nin yedinci sırada yer aldığını belirten Balki, Birinci sırada Çin var. Daha sonra İtalya var, Yeni Zelanda var, İran var, Yunanistan var. Yunanistan'ın 70 bin ton, bizim 56 bin ton yıllık üretimimiz var diye konuştu.

'DEKAR BAŞINA 4-5 TON ÜRÜN ELDE EDİLEBİLİR'

Kivinin yüksek C vitamini içeriğiyle bilinen faydalı bir meyve olduğunu vurgulayan Balki, kivinin suya olan ihtiyacı dışında ilaç ve gübre gerektirmeyen bir meyve olduğunu anlattı. Akdeniz Bölgesi'nde yetişen kivinin lezzetinin, Karadeniz'de yetişen kividen farklı olduğunu da savunan Mehmet Balki, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü

Kivi yüksek C vitamini içeriği ile bilinen faydalı bir meyvedir ve günlük C vitamini ihtiyacını karşılamak için birkaç adet yeterlidir. Rüzgarlı bölgelerde kivi üretimi önerilmez çünkü kivi kırılgan bir meyve yapısına sahiptir. Kivi üretiminde dekar başı 4- 5 tona kadar ürün alabilirsiniz. Bir dekara 70 adet gibi fidan dikerek 3 yılda meyve almaya başlarsanız 7'nci yılda ekonomik verime ulaşır. Kivi, suya olan ihtiyacı dışında ilaç ve gübre gerektirmeyen bir meyvedir. Akdeniz Bölgesi'nde yetişen kivinin lezzeti ve tadı, Karadeniz'de yetişen kividen farklıdır çünkü Akdeniz'deki güneş ışınları ve ısı, kivinin daha tatlı olmasını sağlar. (DHA)