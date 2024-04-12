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Alanya'da Avokado Üretim Alanı 12 Yılda 66 Kat Arttı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticilere yüksek gelir getiren avokadonun üretim alanı 12 yılda 66 kat arttı.

Turizm kenti Alanya muz, mango, avokado, papaya ve ejder meyvesi gibi ekonomik değere ulaşan tropikal meyve üretimiyle dikkati çekiyor.

İlçede ekonomik değeri yüksek alternatif ürünler yetiştiren üreticiler, son yıllarda avokado üretimine yöneldi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, AA muhabirine, iklim özelliklerinden dolayı çok sayıda tropikal meyvenin ilçede yaygın olarak yetiştirildiğini söyledi.

İç piyasanın ihtiyaçlarının büyük ölçüde bölgelerinden sağlandığını belirten Rüzgar, avokadonun ilçe ekonomisinde en önemli ürünlerden biri haline geldiğini kaydetti.

Rüzgar, avokado üretim alanının her yıl genişlediğine işaret ederek "12 yıl önce 250 dekar alanda yetiştirilen avokado, 5 yıl önce 3 bin 100, şimdi 16 bin 500 dekarlık bir alana ulaştı. Avokado üretimi 5 yılda 1260 tonlardan 17 bin tonlara ulaşmış durumda ve üretim alanı sürekli artıyor." dedi.

"Yurt dışındaki taleplere üreticilerimiz yetişemiyor"

Avokado hasadının belirli aylarda yapıldığını kaydeden Rüzgar, ürünün 12 aya yayılması için çalışıldığını vurguladı.

Rüzgar, coğrafi işaretini aldıkları Alanya avokadosunun ekim alanlarının genişlemesiyle yaz aylarındaki üretim açığının kapatılacağına inandıklarını dile getirerek "İlk yıllarda bu meyveyi tanımıyorduk ve ne olduğunu bilmiyorduk ama bunu tanıtmaya çalıştık, anlattık. Bugün yurt dışındaki taleplere üreticilerimiz yetişemiyor." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rüzgar fidan, mazot ve gübre desteğinin yanı sıra avokado tesisi kuranlara yüzde 50 sübvansiyonla 10 yıl ödemeli destek verdiklerini belirterek sanayileşme ve ihracat arttıkça avokado üretimindeki büyümenin süreceğini sözlerine ekledi.

"Hedef 100 milyon adet avokado"

Alanya Avokado Üreticiler Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ise 15 yıl önce ticari değer olmayan avokadonun, bugün Alanya için ekonomik değeri yüksek bir ürün haline geldiğini söyledi.

Avokado deyince artık Alanya'nın akla geldiğini dile getiren Sevilgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her geçen yıl üretim alanı artıyor. Bu alanlarında hasat başladığında rekolte daha da artacaktır. Geçen yıl 70-80 milyon adet avokado hasadı hedefimizi gerçekleştirmiştik. Bu sene 100 milyon adet civarında bir hedefimiz var. Bana hedef ne derseniz ben inşallah 1 milyar hedefine görürüz. Göreceğimize de inanıyorum."

Sevilgen, sebze-meyvede işçilik maliyetinin avokadoya göre yüksek olduğunu ifade ederek maliyeti düşük ve bakımı daha kolay avokadonun fiyatının çok yüksek olmasının da insanları avokado ekimine teşvik ettiğini dile getirdi.

Üretilen avokadonun yüzde 30'u yurt dışına

Avokado ihracatının, üretimin artmasıyla paralel gittiğini vurgulayan Sevilgen, Orta Doğu, Kafkaslar, Rusya ve Balkan ülkelerinin Türkiye'nin konumu gereği önemli ihracat noktaları haline geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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