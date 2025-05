Alan Parsons, İstanbul'da Konser Veriyor

Biletinial, İngiliz müzisyen Alan Parsons'ın İstanbul'da vereceği konser biletini satışa çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başarılarla dolu kariyerinde 50'inci yılını geride bırakan Parsons ve ekibi, "The Show Must Go On" turnesi kapsamında 11 Haziran'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek. The Alan Parsons Project, İstanbul'da vereceği konserde kült parçalarını seslendirecek.

Epifoni ve StagePass ortak organizasyonuyla gerçekleşecek gecede, müzik tutkunları keyifli vakit geçirecek. Konser bileti, Türkiye'nin etkinlik biletleme platformu Biletinial'da satışta.

Bugüne kadar çok sayıda ödüle ve 13 Grammy adaylığına layık görülen "ses sihirbazı" Alan Parsons, 1974 yazında Abbey Road Stüdyoları'nda Eric Woolfson ile tanışarak müzik tarihini şekillendiren The Alan Parsons Project'i kurdu. 1976-1987 arasında yayınlanan 10 konsept albüm, dinleyicilere keyifli müzik deneyimleri sundu. Progresif rock'ın pop ile birleştiği atmosfer, The Alan Parsons Project'i dünya çapında kült haline getirdi.

1982'de yayınlanan soft pop/rock klasiği "Eye in the Sky" ve "Old and Wise" parçaları müzik tarihine geçti. Synthesizer kullanımını ustalıkla şekillendiren Alan Parsons Project aranjmanları, ekibe onlarca altın ve platin plak kazandırdı ve hayran kitlelerini oluşturdu.