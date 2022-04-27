Aktaş Gümrük kapısında tır yoğunluğu - Haberler

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Aktaş Gümrük kapısında tır yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Olgun Yıldız - Ekonomi
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Aktaş Gümrük kapısında tır yoğunluğu Türkiye'nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Aktaş Gümrük Kapısı'nda Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu yaşanıyor.

Aktaş Gümrük kapısında tır yoğunluğu

ARDAHAN - Türkiye'nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Aktaş Gümrük Kapısı'nda Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu yaşanıyor.

Ukrayna- Rusya Savaşı nedeniyle savaş bölgesini kullanmak istemeyen tırlar Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Aktaş Gümrük Kapısı'nı tercih edince kilometrelerce uzayan tır kuyruğu oluştu. Gümrük kapısına giden yoldaki emniyet şeridine park ederek sırasını bekleyen tırlar, burada 5 kilometreyi bulan tır kuyruğu oluşturdu.

Tır sürücüleri uzun süredir burada beklediklerini ve bir an önce sıranın gelmesini beklediklerini söylediler.

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Ekonomi

Orta Asya, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Haberler

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