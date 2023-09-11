Aktarlık ve çiçekçilik meslekleri için ulusal meslek standartları belirlendi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, aktarlık ve çiçekçilik mesleklerinin yeniden canlandırılması, standarda bağlanması ve modernize edilmesinin toplumun da yararına olacağını söyledi. Aktarlık ve çiçekçilik meslekleri için 'Ulusal Meslek Standardları' belirlenerek, yazılı belgelerle korunması sağlandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, aktarlık ve çiçekçilik mesleklerinin yeniden canlandırılmasının, standarda bağlanmasının ve modernize edilmesinin toplumun da yararına olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katıldığı, "Topraktan Ticarete Geleneksel Meslekler Belgeleniyor" başlığıyla düzenlenen aktarlık ve çiçekçiliğin meslek olarak kabulü bilgilendirme toplantısı ATO Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Aktarlık ve çiçekçilik meslekleri için "Ulusal Meslek Standardları" belirlenerek, yazılı belgelerle korunması sağlandı.

Baran, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, her iki sektörün sadece sözlü kültürle aktarılan meslekler olduğunu vurgulayarak, bunun, gelişim ve rekabet gücü açısından taşınan potansiyelin de sergilenememesine neden olduğunu belirtti.

Mesleklerin belgelenmesiyle sektörlerin önünün açıldığına dikkat çeken Baran, aktarlık ve çiçekçilik mesleğini icra edecekler için de yeterlilik çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Aktarlık ve çiçekçilik mesleklerinin somut olmayan kültürel miras da sayıldığını dile getiren Baran, şunları söyledi:

"Aktarlık ve çiçekçilik mesleklerinin yeniden canlandırılması, standarda bağlanması, modernize edilmesi toplumumuzun da yararına olacaktır. Her iki sektör de artık yazılı bir biçimde korunacak, gelecek nesillere taşınırken bilgi kayıpları çok az olacaktır. Mesleklerin belgeli olması, sektörde standartların oluşması, tüketici güveninin sağlanması açısından da önemli. Bütün bu konuştuklarımızın hepsinin katkıları da genel ekonomiye yansıyacak. Sektörde istihdamın, üretimin, kalitenin, ihracatın ve inovasyonun artması ekonomik büyümeye ve refaha katkı anlamına geliyor. Sektörün kültürel mirasının korunması, tanıtılması nihayetinde ülkemizin turizm gelirlerine de önemli anlamda katkı sağlayacak."

Çiçek ihracatında 1 milyar dolar hedefi

Baran, Türkiye'de 3 bin 500'ün üzerinde endemik bitki bulunduğunu vurgulayarak, 2022'de çiçek ihracatının 145 milyon dolar, tıbbi aromatik bitki ihracatının 400 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

Hollanda'nın sadece çiçekten 15 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirten Baran, "Bir hedefimiz de var tabii. Bu hedefimiz birkaç yıl için geçerli hedefimizdir, uzun yıllar için geçerli değil. Sadece çiçekte 1 milyar dolar ve tıbbi aromatik bitkide de 2 milyar dolarlık bir hedefi önümüze koyduk. Ondan sonrası için de çok daha yüksek rakamlar ve Hollanda'nın bugün geldiği rakamlara ulaşmanın çok da zor olmadığını biliyorum." dedi.