Aksigorta'ya Best Business Awards'tan ödül

Aksigorta, şirket çapında geliştirdiği çalışan esenlik uygulaması Wellpower ile Best Business Awards'ta ödüle layık görüldü.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin ödüllü projesi Wellpower mobil uygulamasında yer alan içerikler, kulüpler ve canlı yayınlar çalışanların esenliğini sağlayacak şekilde tasarlandı.

Uygulama sayesinde çalışanlar, ilgi alanlarına uygun bilgilerle buluştu. Her gün 10 bin adım atmak, 1 dakikalık plank yapmak veya okunan kitabı paylaşmak gibi challengelar ile çalışanlar esenlik faaliyetlerine teşvik edildi. Uygulama sayesinde Aksigortalıların hayatındaki değişimler hem fiziki hem de ruhen ölçülebilir hale geldi.