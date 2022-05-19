Aksigorta acenteleri konut sigortalarında ek komisyon kazanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksigorta acenteleri konut sigortalarında ek komisyon kazanıyor

AA - Muhammet Emin Horuz - Ekonomi
 - Güncelleme:
Aksigorta acenteleri konut sigortalarında ek komisyon kazanıyor

Aksigorta, konut sigortalarında ek komisyon kazandırmaya devam ediyor.

Aksigorta, konut sigortalarında ek komisyon kazandırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konut prim üretiminde 31 Mayıs 2022 tarihine kadar, geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 40 büyüyen Aksigorta acenteleri konut üretimleri için ek komisyon kazanacak.

Hayata geçirdiği yeni hizmet ve uygulamalarla müşterilerinin ve iş ortaklarının yanında olmaya devam eden Aksigorta, acentelerine konut sigortalarında ek komisyon kazandırıyor.

Ek komisyona hak kazanan Aksigorta acenteleri mayıs ayı içerisinde konut poliçesi satışı gerçekleştirilen Aksigorta müşterilerine DASK ürünü de oluşturulması halinde DASK??????? primi üzerinden ek komisyon elde edecek.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi

Aksigorta, Mayıs, konut, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title