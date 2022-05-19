Aksigorta acenteleri konut sigortalarında ek komisyon kazanıyor - Haberler

Aksigorta, konut sigortalarında ek komisyon kazandırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konut prim üretiminde 31 Mayıs 2022 tarihine kadar, geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 40 büyüyen Aksigorta acenteleri konut üretimleri için ek komisyon kazanacak.

Hayata geçirdiği yeni hizmet ve uygulamalarla müşterilerinin ve iş ortaklarının yanında olmaya devam eden Aksigorta, acentelerine konut sigortalarında ek komisyon kazandırıyor.

Ek komisyona hak kazanan Aksigorta acenteleri mayıs ayı içerisinde konut poliçesi satışı gerçekleştirilen Aksigorta müşterilerine DASK ürünü de oluşturulması halinde DASK??????? primi üzerinden ek komisyon elde edecek.