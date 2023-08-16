Aksaray OSB'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti.