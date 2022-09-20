Aksaray ekonomi haberleri: Aksaray Belediyesi otobüs durakları kendi atölyelerinde üretiyor

Aksaray haberler: Aksaray Belediyesi, üreten belediyecilik anlayışı ile kendi atölyelerinde ürettiği otobüs duraklarını şehir içi toplu ulaşımda en uygun noktalarda montajını yaparken bu yöntem ile yüzde 70 oranda tasarruf sağlıyor.

Aksaray Belediyesi, üreten belediyecilik anlayışı ile kendi atölyelerinde ürettiği otobüs duraklarını şehir içi toplu ulaşımda en uygun noktalarda montajını yaparken bu yöntem ile yüzde 70 oranda tasarruf sağlıyor. Belediyeye ait atölyelerde aylık ortalama 20 durak üretiliyor ve vatandaşların ihtiyaçları hızlı ve ekonomik bir biçimde karşılanmış oluyor.

Altyapı başta olmak üzere üstyapı yatırımları ile beraber sosyal ve kültürel faaliyetlerde adından söz ettiren Aksaray Belediyesi, üreten belediyecilik anlayışı ile hareket ediyor. Yılın belli dönemlerinde kent genelindeki yeşil alanlarla park, bahçe, kavşak, orta refüjlerin çevre ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılan süs bitkisi, mevsimlik çiçek ve fidanları kendi seralarında yetiştiren Aksaray Belediyesi, kendi atölyelerinde otobüs duraklarını da üretiyor. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde 2021 yılından itibaren üretilmeye başlanan 2022 yılında 150'nin üzerinde üretilen otobüs durakları, şehrin ulaşım güzergahındaki durak noktalarına monte edildi. Vatandaşların olumsuz iklim şartlarından etkilenmeden otobüs hareket saatini beklemeleri için üretilen duraklar, toplu ulaşım aracını kullananlara rahat, güvenli ve kaliteli ulaşım imkanı sunuyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde üretilen bekleme duraklarıyla belediyenin yüzde 70 oranında tasarruf sağladığı bildirildi. - AKSARAY